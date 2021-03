Angola: L'Assemblée nationale approuve la proposition de révision constitutionnelle

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a approuvé ce jeudi, dans la généralité, la proposition de révision constitutionnelle, à l'initiative du Président de la République.

Il s'agit de la première initiative de révision constitutionnelle, dans le cadre de la Constitution de 2010, 11 ans après son entrée en vigueur.

La proposition, qui a été adoptée avec 157 voix pour, aucune contre et 48 abstentions, aborde, entre autres points, la clarification du modèle de relation entre le titulaire du pouvoir exécutif et le Parlement, en ce qui concerne le contrôle politique et les droits de vote de Angolais vivant à l'étranger.

Il prévoit également l'élimination du gradualisme dans la Constitution, la principale divergence entre l'Exécutif et les partis d'opposition lors des premières élections municipales, l'affirmation de la Banque nationale d'Angola (BNA) en tant qu'entité indépendante et la mise en place d'un délai fixe pour les élections.

Lors de la présentation du document à l'hémicycle, le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a déclaré que le pays faisait face à une initiative de révision pertinente, utile et nécessaire.

Le projet de révision de la Constitution prévoit de modifier 28 articles, de réviser six articles et de faire quatre abrogations.

