Angola: Covid-19 - Le pays pourrait diagnostiquer le variant anglais

Luanda — Dans les prochains jours, le pays aura la capacité de diagnostiquer le nouveau variant anglais de Covid-19, a déclaré jeudi, à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

S'adressant à la presse après avoir rencontré des représentants de la société chinoise BGI Genomics et l'ambassadeur de ce pays asiatique, Gong Tao, Sílvia Lutucuta a déclaré que le pays venait de recevoir un don de réactifs capables de diagnostiquer le nouveau variant anglais de Covid-19.

La gouvernante a informé que le pays aura la capacité de tester environ 40 mille échantillons de la nouvelle souche du variant anglais considérée comme plus contagieuse du nouveau coronavirus.

«Dans le cadre des nouveaux variants, cette société a développé un réactif capable de détecter le variant anglais. Ils sont toujours en phase d'approbation de nouveaux réactifs pour détecter les variants sud-africain et brésilien », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, l'Institut National de la Recherche et de la Santé (INIS) et le laboratoire de Viana travaillent déjà pour démarrer l'utilisation à court terme de ces réactifs et pour faire le diagnostic d'éventuels variants anglais sur le territoire angolais.

