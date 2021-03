Congo-Kinshasa: Lutte contre les ADF - Bintou Keita annonce le renforcement de la force de la MONUSCO

D'ici à fin juillet au plus tard, toutes les forces de réaction rapide seront disponibles.

A l'occasion de son premier face-à-face avec les journalistes le 17 mars, la Représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en RDC, Bintou Keita, s'est voulue rassurante quant à sa mission à la tête de la Monusco. Son rôle, a-t-elle dit, est placé dans le contexte du mandat du Conseil de sécurité qui consiste à neutraliser les forces négatives et donc d'aller après les groupes armés.

Bintou Keita a relevé les pressions exercées sur les ADF et des mouvements de cette force négative sur le terrain. Prenant acte du communiqué du Département d'Etat américain condamnant l'activité des ADF en RDC, elle a fait part des efforts de la Monusco pour lutter contre l'activisme de ladite force négative en Ituri. « Je sais, d'après les informations qui m'ont été fournies, que d'ici à fin juillet au plus tard, nous aurons toutes les forces de réaction rapide qui viennent pour améliorer la manière dont intervient la FIB (Département d'Etat américain) », a-t-elle déclaré.

Au volet de la protection des civils, la cheffe de la Monusco a assuré que les casques bleus explorent des pistes en vue d'améliorer leur action sur le terrain en préconisant notamment une désolidarisation des communautés locales par rapport aux groupes d'autodéfense et une implication plus importante du secteur de la justice. « Nous sommes ici pour continuer d'accompagner l'autorité de l'Etat et le renforcement de ses fonctions régaliennes - police, armée et justice - sur tout le territoire de ce pays plein de potentialités », a-t-elle déclaré.

Selon Bintou Keita, la stabilisation de la RDC passe par l'implication de tous les acteurs concernés par la question. Au niveau de la Monusco, a-t-elle renchéri, cela veut dire maintenir la pression militaire sur les groupes armés qui menacent les populations, accompagner le déploiement des institutions congolaises et s'attaquer aux causes profondes des conflits.

« Je viens l'esprit ouvert, prête à travailler avec toutes les bonnes volontés pour voir comment la Monusco et l'équipe pays des Nations unies peuvent continuer à soutenir au mieux les efforts du gouvernement et de la société civile pour la stabilisation de la RDC, et accompagner le pays sur la voie d'une paix et d'un développement durables », a dit Bintou Keita. Elle a réaffirmé son engagement total pour une Monusco aussi efficace, réactive et proactive que possible, au plus près des populations qui continuent de souffrir de la violence armée.