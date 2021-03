Congo-Kinshasa: Aide humanitaire - L'Unicef et le PAM viennent au secours de plus de 20 mille ménages vulnérables de la N'sele

Vingt-cinq mille cinq cents ménages vulnérables de la commune, soit cent vingt-trois mille personnes bénéficient d'une assistance financière de la part de ces deux institutions, grâce au projet d'assistance à la population congolaise urbaine touchée par la covid-19.

Le lancement officiel de ce projet est intervenu, le 18 mars, dans la commune de la N'sele. C'était en présence du conseiller du chef de l'Etat en matière de l'art, culture et religion, de la ministre des Affaires sociales, des ambassadeurs des Etats-Unis, de la représentante de l'ambassadeur de la Grande Bretagne, des réprésentants de l'Unicef et du PAM, du bourgmestre de la commune de la N'sele et les notables.

Financé à hauteur de 10 millions de dollars américains (USD) par le bureau d'assistance humanitaire de l'Usaid et de 3 millions USD par le bureau britannique des affaires étrangères du Commonwealth et du développement (FCDO), ce projet est mis en œuvre par le PAM et l'Unicef en partenariat avec World Vision, le ministère des Affaires sociales et l'Institut national de la statistique.

Ce projet, note-t-on, vise à répondre au besoin des ménages vulnérables dans la commune de la N'sele, à travers des transferts mobiles d'argent, l'amélioration de la sécurité alimentaire à court terme des groupes cibles, spécialement les filles et les femmes, le renfort de la résilience des ménages vulnérables au cas où des chocs futurs se produiraient, et l'établissement d'un modèle de protection sociale dont on peut s'inspirer ailleurs.

Le projet sera mis en œuvre en deux phases. Au cours de la première phase, 20 500 familles recevront 100 mille francs congolais (FC) de transferts en espèces chaque mois pendant trois mois. Au cours de la deuxième phase, 10 900 de ces familles, parmi les plus vulnérables, continueront à recevoir 125 mille FC pendant six mois supplémentaires. La sélection des familles bénéficiaires a été effectuée par l'Unicef avec l'aide de l'INS et du ministère des Affaires sociales. L'Unicef a également formé un réseau de cinquante assistants sociaux du Centre de promotion sociale de Kinkole, à N'sele, qui est rattaché au ministère des Affaires sociales pour gérer les activités de suivi y compris la réalisation d'enquête avant et après la distribution.

Parlant de l'impact négatif de la pandémie de covid-19 sur l'économie informelle dont dépend la grande majorité d'habitants de la N'sele, le représentant pays du PAM, Peter Musoko, a indiqué que ce projet est l'étape importante qui réduit l'insécurité alimentaire et apporte une aide indispensable pendant la crise sanitaire. « Notre approche conjointe avec l'Unicef va aider 20 500 ménages », a-t-il déclaré avant de souligner que PAM et ses partenaires mettent en œuvre une approche nouvelle et innovante pour lutter contre l'insécurité alimentaire en milieu urbain et peri-urbain.

De son côté, le représentant de l'Unicef, Édouard Beigbeder, a exprimé sa gratitude à Usaid et à FCDO pour leur contribution qui a permis de mettre en œuvre et développer un modèle en termes des réponses aux besoins des familles les plus vulnérables et cimenter le partenariat entre l'Unicef et le PAM dans le domaine de transfert monétaire mais aussi le partenariat large avec FAO en milieu urbain et peri-urbain en RDC. Tout en remerciant le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires sociales pour son implication, le représentant de l'Uncef, a précisé que ce projet conjoint est une grande première dans le domaine de transfert monétaire en milieu urbain et peri-urbain. Il a permis, a-t-il fait savoir, de mettre en valeur les avantages comparatifs et expériences de deux agences. Il a enfin remercié les cellules d'animation communautaire et le relai communautaire pour avoir joué un rôle important dans le ciblage, la sensibilisation et l'enregistrement des ménages

Rappelant la mission de son ministère qui consiste à protéger et assister les vulnérables, la ministre des Affaires sociales, Rose Boyaka, a indiqué que son ministère a travaillé ensemble avec les partenaires pour venir en aide à ces ménages vulnérables touchés par la covid-19. « Mon ministère a confectionné un questionnaire qui a permis d'avoir de données fiables et ces données ont permis aux partenaires de s'assurer qui est vraiment bénéficiaire », a-t-elle déclaré. Aussi, a-t-elle reconnu, grâce à ce travail, son personnel a été outillé des nouvelles technologies qui ont permis son renforcement des capacités. Les bénéficiaires se sont réjouis de ce projet car il leur a permis de s'approvisionner en denrées alimentaires et renforcer leurs capitaux. La plupart d'entre eux exercent de petits commerces.