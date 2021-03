Afrique: Eliminatoires CAN 2022 - L'équipe de Côte d'Ivoire avec Foussény Coulibaly

Ce jeudi 18 mars 2021, Patrice Beaumelle a révélé sa liste pour les matchs des éliminatoires de la CAN 2022, prévus pour le mois de mars. Et, Foussény Coulibaly, fait son entrée.

Patrice Beaumelle, sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, a dévoilé sa liste composée de 26 joueurs et 4 réservistes, pour les matchs de qualifications à la CAN 2022 face au Niger, le 26 mars à Niamey, et l'Ethiopie, le 30 mars, au stade d'Ebimpé. Foussény Coulibaly, capitaine de l'Espérance de Tunis, évoluant au poste de milieu défensif, fait partie des joueurs convoqués. A son sujet, le sélectionneur s'est exprimé en ces termes : " Pour moi ce n'est pas un joueur nouveau. Il a une grande expérience. Il mérite sa sélection".

Foussény C. aura donc la chance de porter pour la première fois le maillot de l'équipe des Eléphants, et devra batailler, quand on sait que le secteur du milieu de terrain de la sélection ivoirienne est très fourni !

La liste des Eléphants

Gbohouo, Tapé Ira, A. Sangaré, Bailly, Ouattara Ousmane, Deli Simon, Kanon, Serge Aurier, Ouattara Zié, Foussény Coulibaly, Sangaré Ibrahim, Koffi Kouamé, Késsié, Apka Apkro, Kouassi Evrard, Amad Diallo, Gervinho, Zaha, Lago Junior, Haller, Boly Yoan, N. Pépe, J. Kodja, S. Dié, C. Kouamé, M. Gradel.

Les réservistes

Cornet, Diomandé, Kossonou, Seko Fofana