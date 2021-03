Congo-Brazzaville: Santé - Les étudiants de l'EAD sensibilisés à la sexualité responsable

A l'occasion du mois de la femme, le Mouvement action jeune (MAJ), organe juvénile de l'Association congolaise pour le bien-être familial (Acbef), a organisé le 17 mars à l'école africaine de développement (EAD) un focus sur le thème « Le leadership féminin pour une sexualité responsable ».

Animé par Espoir d'Almeda, du Point focal MAJ et Saîra Mouyidi, président du MAJ, ce focus a eu pour but de donner l'information nécessaire et juste aux étudiants de l'EAD sur la santé sexuelle et de la reproduction afin d'éviter les infections sexuellement transmissibles (IST), le VIH-sida, les grossesses non désirées et toutes les conséquences liées à une sexualité non maîtrisée et à risque..

Selon Saîra Mouyidi, la sexualité responsable oblige à la jeune fille de faire tous les quatre mois le prélèvement vaginal (PV) dans les structures hospitalières appropriées. Aussi la jeune fille et le jeune garçon doivent-ils réfléchir à tout moment avant d'avoir des rapports sexuels en utilisant le préservatif pour éviter les IST, les grossesses non désirées ou le VIH-sida, a t-il dit. Et de poursuivre que ces échanges sont aussi un moyen pour le MAJ d'encourager ces jeunes qui sont dans l'abstinence sexuelle et leur donner des armes pour qu'ils y demeurent longtemps.

Pour Espoir d'Almeda, le leadership en santé sexuelle se définit comme étant la capacité qui conduit la jeune fille à prendre des décisions éclairées car, a-t-il rappelé, personne ne peut lui imposer toute décision en matière sexuelle. Elle est libre de choisir son moment ou la période pendant laquelle elle peut se livrer à une activité sexuelle et être capable d'en assumer les conséquences. Un engagement qui doit être en harmonie avec ses études pour les jeunes scolarisés par exemple.

Sans tabous, ni langue de bois, les orateurs ont répondu à toutes les interrogations et préoccupations des étudiants concernant la santé sexuelle et de la reproduction. L'acte sexuel est psychologique et les deux partenaires doivent être consentants et faire usage de toute méthode contraceptive pour être à l'abri de tout risque, ont répété les deux animateurs du MAJ. Et de réitérer que toute utilisation des aphrodisiaques et autres stimulants est déconseillée car elle entraîne des fâcheuses conséquences à l'organisme humain surtout aux jeunes. L'activité a pris fin par la démonstration du port des préservatifs féminin et masculin par les étudiants devant l'assistance et les animateurs du MAJ qui ont corrigé les erreurs et omissions constatées lors de cet exercice pratique.