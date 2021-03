Congo-Kinshasa: Arrestation des officiers trafiquants d'arme à Beni - Le Miss-RDC souligne l'urgence d'une purge au sein de l'armée

Pour ce mouvement, cette mise en main sur les réseaux de trafiquants d'armes doit être le début du démantèlement d'un grand réseau maffieux constitué des officiers affairistes et d'autres sous sanctions internationales, des militaires infiltrés étrangers, de façon à nettoyer l'armée congolaise, en vue de lui permettre de mener à bien les offensives de neutralisation des groupes armés terroristes et locaux.

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss-RDC) s'est réjoui de l'arrestation, depuis le 14 mars, de l'officier chargé de la logistique du 32e brigade basée à Oïcha à Matombo, le lieutenant-colonel Zima Tshutshule, de son adjoint et d'un conservateur du parc national de Virunga, munis de soixante caisses de minutions PKM, dix-sept caisses de minutions Aka 47 et cinq caisses de minutions 12.7. Tout ceci, faisant un total de quatre-vingt-deux caisses de minutions.

Pour le Miss-RDC, ce coup de filet, qui s'aligne dans ses revendications, est le résultat d'une pression auprès des autorités de procéder à la purge au sein de l'armée. Ceci révèle, a souligné ce mouvement, « la souche de la persistance des massacres et de l'insécurité dans la partie est de la RDC que les autorités font semblant de ne pas reconnaître, en dépit de multiple dénonciations que font les activistes et défenseurs des droits humains ».

Le souhait pour les Indignés est, selon ce communiqué publié le 18 mars signé par sa coordonnatrice Nicole Kavira, que cette mise en main sur les réseaux de trafiquants d'armes soit le début du démantèlement d'un grand réseau maffieux constitué des officiers affairistes et d'autres sous sanctions internationales, des militaires infiltrés étrangers, de façon à nettoyer l'armée congolaise. Ceci, en vue de lui permettre de mener à bien les offensives de neutralisation des groupes armés terroristes et locaux.

Relevant la gravité du dossier et la persistance des tueries devenues quotidiennes à Beni-Ituri, le Miss-RDC exhorte les autorités congolaises à prioriser la question de l'insécurité à l'est du pays, plus particulièrement à Beni-Ituri, pour éviter la balkanisation du pays. Ce mouvement dit également attendre des dites autorités de procéder urgemment aux réformes dans les secteurs de l'armée et des services de sécurité en vue d'assurer la défense et la sécurisation du territoire ; et de déclencher un contrôle systématique dans les services de gestion de l'armée en vue d'aboutir aux enquêtes sur non seulement le trafic d'armes mais aussi le détournement des fonds destinés aux opérations militaires sur le terrain. Ce mouvement appelle, par ailleurs, la population congolaise à s'approprier les mécanismes pacifiques de sécurisation populaire afin de barrer la route à l'ennemi.