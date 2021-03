Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - L'écotourisme, un domaine pourvoyeur d'emplois pour le candidat Denis Sassou N'Guesso

Dans le cadre de la vulgarisation du projet de société du président candidat Denis Sassou N'Guesso, la ministre Arlette Soudan-Nonault, porte-parole des questions d'environnement et du cadre de vie des citoyens, a donné une conférence de presse, le 18 mars, à Brazzaville.

Dans son mot liminaire, la porte-parole du candidat président Denis Sassou-N'Guesso aux questions d'environnement et du cadre de vie des citoyens, a indiqué que dans les grandes villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ainsi que dans les villes de moindre taille, l'objectif visé par le président candidat, comme cela est indiqué dans son projet de société « Ensemble poursuivons la marche » est la valorisation des espaces verts ; améliorer l'assainissement des quartiers ; contrôler et réduire la production des déchets en particulier plastiques ; en finir avec les zones d'habitats insalubres. S'agissant de ce dernier point qui est très important, Arlette Soudan-Nonault a martelé que les villes en réalité ne sont pas sales, ce sont plutôt les habitants qui hélas les salissent.

Le développement durable, c'est de l'économie, de l'environnement et du social. Ces trois sont étroitement liés, c'est ce qu'on appelle l'économie verte, c'est créer également de l'emploi. Quarante millions d'emplois dans le monde dépendent de ce secteur, de l'économie verte. A cela, il faut ajouter le tourisme qui représente trois emplois sur onze dans le monde en termes de piliers de diversification au Congo. C'est aussi un secteur qui est la troisième économie dans le monde. « Le programme de notre président candidat prévoit de créer les emplois dans des domaines aussi porteurs que l'écotourisme », a-t-elle fait savoir. Le président candidat y a longuement insisté. « Il parle dans le cadre du projet de société, des énergies renouvelables, d'assainissement urbain, de construction écologique, des transports propres ... », a-t-elle poursuivi.

S'agissant du cadre de vie qui n'est autre que l'assainissement, le reboisement, mais aussi le transport, le logement et l'accès aux soins mais aussi de sécurité, la porte-parole du candidat président Denis Sassou-N'Guesso à ces questions dit que défendre l'environnement, c'est aussi défendre la santé. « Il n'y a pas de santé sans environnement. Et les intérêts des citoyens, en particulier des travailleurs dans les entreprises, dans les mines, dans le pétrole, dans l'agriculture avec le contrôle des pesticides ; partout ce qu'on appelle la responsabilité sociétale doit s'imposer aux employeurs », a-t-elle signifié.

Arlette Soudan-Nonault a insisté sur le fait que les études d'impact environnemental et social seront plus que jamais la règle établie en République du Congo et le président candidat Denis Sassou N'Guesso « qui est le candidat du peuple » a toujours mis au premier rang de ses préoccupations le bien-être et la dignité des Congolais.

Répondant aux questions des journalistes, Arlette Soudan-Nonault a réitéré qu'on ne peut pas parler de l'économie sans la notion de développement durable. Elle a insisté également sur le fait que chaque congolais devrait en réalité planter un arbre. « Il faut planter des arbres fruitiers, car ils ont plusieurs essences. Un homme, un arbre. N'attendez pas seulement la journée de l'arbre pour accomplir cet acte », a proposé la porte-parole du candidat président Denis Sassou-N'Guesso aux questions d'environnement et du cadre de vie des citoyens.