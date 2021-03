Sénégal: Affaire de viol présumé d'une masseuse professionnelle au pays

Quand Adji Sarr défie Ousmane Sonko !

Elle s'était claquemurée dans un silence assourdissant mais depuis le 18 mars dernier, elle a décidé de le briser. Adji Sarr, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, maintient ses accusations de viol contre Ousmane Sonko. Et si son objectif était de mettre l'opposant en difficulté, l'on pourrait dire qu'elle l'aura réussi. En effet, Adji Sarr a présenté ses excuses aux familles des victimes enregistrées au cours des violents affrontements qui ont éclaté après l'arrestation d'Ousmane Sonko, tout en lui lançant ce défi.

« Si Ousmane Sonko n'a jamais couché avec moi, qu'il le jure sur le Coran ». Comme si cela ne suffisait pas, la jeune fille dit être enceinte du sieur Sonko. La balle, pourrait-on dire, est désormais dans le camp de l'opposant, arrivé troisième à la présidentielle sénégalaise de 2017. Quelle posture va-t-il adopter ? Jurera-t-il sur le saint Coran pour prouver son innocence ? On attend de voir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette sortie médiatique d'Adji Sarr, risque de faire encore jaser au Sénégal. Elle remettra au goût du jour l'affaire Ousmane Sonko qui aura ébranlé la République.

C'est d'autant plus vrai que n'eût été l'implication des leaders religieux, le président Macky Sall que la jeune fille semble blanchir en affirmant qu'il n'y est pour rien dans cette affaire, risquait de perdre des plumes. Cela dit, en réclamant justice, Adji Sarr commence-t-elle à perdre espoir de voir aboutir cette affaire ? Car, on le sait, pour faire baisser la tension qui était montée d'un cran, il y a eu des médiations souterraines dont on ignore la contrepartie. Dans la mesure où cette affaire qui, à tout point de vue, relève du droit commun, est devenue une affaire d'Etat, la montagne pourrait bien accoucher d'une souris.

Chacun doit savoir raison garder

Entre rendre justice à une masseuse professionnelle dans une affaire de sexe et sauver son régime, le choix de Macky Sall semble évident. On ne serait donc pas surpris de le voir sacrifier les intérêts de la jeune fille sur l'autel de ses propres intérêts, ne serait-ce qu'au nom de la sauvegarde de la quiétude sociale. Qu'à cela ne tienne, il faut souhaiter que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Il y va de l'honneur de l'accusatrice mais surtout de l'opposant qui ambitionne de briguer la magistrature suprême en 2024. On en vient d'ailleurs à se demander si le seul fait de jurer sur le Coran suffira à laver le plus farouche adversaire de Macky Sall de tout soupçon.

Car, comme le dit l'adage, « lorsque l'honneur d'un homme a été sali dans un marché, il lui est difficile de pouvoir le laver ». Si un accord avait été trouvé dès le début de l'affaire entre la présumée victime et son bourreau, chacun aurait sans doute préservé sa dignité. Mais dans la mesure où l'affaire a été portée sur la place publique, mais bien plus grave, a pris des relents politiques, il est désormais difficile, pour ne pas dire impossible, que les deux protagonistes en sortent indemnes. Cela dit, en attendant qu'Ousmane Sonko réagisse aux dernières allégations de Adji Sarr, chacun doit savoir raison garder car, au-delà de tout, c'est la paix sociale qui est en jeu. Il faut, à tout prix, éviter que la société sénégalaise qui suit ce feuilleton avec beaucoup de passion, ne sorte plus divisée qu'elle ne l'est déjà. Du reste, comme nous l'enseigne le dicton, « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ».