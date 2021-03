Burkina Faso: Résilience au changement climatique - L'agronome Issa Martin Bikienga donne des pistes

Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydroagricoles et de la Mécanisation, Salifou Ouédraogo, a parrainé la dédicace du livre : « Le Burkina Faso face aux changements climatiques : fragilité et résilience » de l'ingénieur agronome, Issa Martin Bikienga, le mercredi 17 mars 2021, à Ouagadougou.

L'ingénieur agronome, économiste et ancien ministre en charge de l'agriculture, Issa Martin Bikienga, vient d'apporter une plus-value aux recherches pour le développement durable au Burkina Faso, avec son livre : « Le Burkina Faso face aux changements climatiques : fragilité et résilience ». Septième chef-d'œuvre du natif de Samnatenga dans la région du Centre-Nord, cet ouvrage de 368 pages a été dédicacé, le mercredi 17 mars 2021, à Ouagadougou.

C'est le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydroagricoles et de la Mécanisation, Salifou Ouédraogo qui a parrainé la cérémonie. Celle-ci a été marquée par la présence d'anciens ministres en charge de l'agriculture du Burkina Faso, des experts du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des parents, amis et connaissances. Selon le présentateur du livre, Pr Mamadou Lamine Sanogo, Issa Martin Bikienga donne des pistes pour mieux appréhender la notion de Changement climatique (CC) et le profil du Burkina Faso face aux enjeux du CC pour le développement durable. Il propose aussi, a-t-il fait savoir, des solutions pour lutter contre le phénomène et formule des recommandations d'avenir.

Pour l'auteur de l'ouvrage, le terme changement climatique est beaucoup utilisé par les scientifiques, les législateurs, les décideurs politiques, les économistes, les sociologues, etc. Il désigne, a-t-il expliqué, la transformation à long terme du régime atmosphérique normal ou prévu dans une région particulière. De l'avis de Issa Martin Bikienga, le changement climatique ne date pas d'aujourd'hui, seulement ses effets de nos jours sont plus perceptibles avec des sècheresses, des inondations, des vents d'une extrême violence, de nouvelles maladies liées au climat, etc. A l'entendre, il y a donc urgence d'agir le plus vite possible au Burkina Faso, pays fragile et vulnérable qui est habitué aux dérèglements climatiques depuis 1970.

Le bien-fondé de l'ouvrage

M. Bikienga a soutenu que ses écrits viennent à point nommé car pour parvenir à un développement économique et social stable et durable, le pays des Hommes intègres doit réaliser à court et long terme, la sécurité alimentaire. Il recommande, pour ainsi relever le défi de la sécurité alimentaire compromise au Burkina Faso par la très grande vulnérabilité climatique et la sévérité du CC, que toutes les catégories de publics mettent la main à la pâte. Le ministre Ouédraogo tout en félicitant M. Bikienga pour la qualité de sa parution, a indiqué qu'elle contribue à la capitalisation des expériences d'adaptation aux effets du CC menées au Burkina Faso, à travers les politiques, les stratégies et les projets et programmes mis en œuvre.

Cette production scientifique, a-t-il relevé, traduit l'engagement de Issa Martin Bikienga au développement du secteur agricole et à sa transformation structurelle. A ses dires, celui-ci, en demeurant engagé à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement agricole du Burkina Faso et de l'Afrique, mérite qu'on lui rende un vibrant hommage. Le ministre en charge de l'agriculture a, par ailleurs, invité les acteurs du monde rural, notamment ceux qui traitent des questions spécifiques de résilience au CC à s'approprier le « document ».

« En ma qualité de ministre en charge de l'agriculture, je puis vous rassurer de mon engagement à œuvrer, avec l'ensemble de mes structures techniques à la vulgarisation et à l'application concrète des solutions d'adaptation et de mitigation des effets du changement climatique proposées dans cet ouvrage », a déclaré Salifou Ouédraogo. Dans le domaine agricole, le livre : « Le Burkina Faso face aux changements climatiques : fragilité et résilience » fait suite à deux autres productions de l'auteur à savoir : « Analyses des politiques agricoles » et « Gestion de l'entreprise agricole ».