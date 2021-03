Cote d'Ivoire: Paix, réconciliation et dialogue politique - Rhdp, FPI, Eds... saluent l'esprit d'ouverture de Hamed Bakayoko

La grandeur d'esprit du Premier ministre, Hamed Bakayoko, a été, une fois de plus, magnifié le mercredi 17 mars, au cours de la cérémonie d'hommage au stade olympique d'Ebimpé, dans la commune d'Anyama. « Hambak, tu as été le ciment de l'unité de tous les Ivoiriens.

Ta générosité légendaire et ta grandeur d'âme ont dépassé les frontières du pays », a indiqué Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), au nom de la formation politique à laquelle appartenait l'illustre disparu.

Pour Adama Bictogo, Hamed Bakayoko, haut cadre du Rhdp, par ailleurs coordonnateur régional d'Abobo et d'Anyama, a joué un rôle de premier plan au sein de ce parti. C'est pourquoi, « au nom des membres de ta famille politique, nous te disons merci. Merci pour le travail que tu as abattu pour la famille des houphouétistes », a-t-il déclaré.

Adama Bictogo a ensuite salué l'homme d'État et le grand commis qui, à son sens, ne rechignait jamais à la tâche. « Honneur et dignité à toi. Tu as écrit les plus belles pages de l'histoire de ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu étais toujours là quand il fallait parler et défendre ton pays, parce que tu avais le sens de l'intérêt général », a-t-il affirmé.

Pour lui, étant donné que beaucoup reste à faire, au nom de sa formation politique, il a pris l'engagement d'être en permanence aux côtés du Président Alassane Ouattara pour que continue la bonne marche des affaires publiques. « Pour que la Côte d'Ivoire continue sa marche glorieuse vers le développement, dans la paix et la cohésion sociale », a-t-il tenu à préciser.

Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien (Fpi), a salué également le travail que le Premier ministre a abattu dans le cadre du dialogue politique. Lui aussi n'a pas manqué de « saluer l'esprit d'ouverture et son sens élevé de l'État ». Le chef de file du parti à la rose a souligné que si le succès a été au rendez-vous au cours des dernières épisodes du dialogue politique, « c'est bien grâce à Hamed Bakayako ».

Il a révélé que lorsque la machine du dialogue semble être grippée, le défunt Premier ministre a été toujours à l'avant-garde, en quelque sorte l'agent catalyseur qui permet de tout décrisper et de faire avancer de nouveau le processus. « Notre regretté Hamed Bakayoko a été habité par un sincère esprit de réconciliation et de paix. Il a toujours su maintenir le contact », a-t-il reconnu.

Koné Nevra David, vice-président de Ensemble pour la démocratie et la paix (Eds), au nom de ce groupement politique, a magnifié l'esprit d'ouverture et « le sens élevé » de celui dont le nom restera gravé en marbre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Au nom des jeunes et des amis de l'illustre disparu, après avoir traduit leur douleur, il les a invités à sécher leurs larmes. « Hambak, nous ne t'oublierons jamais », a-t-il rassuré.

Abondant dans son sens, Abdel Konin Cissé, pour le compte des mouvements de jeunesse proches de Hambak, a pris l'engagement d'être « un bouclier » autour du Chef de l'État, dans sa mission de développement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités politiques du parti au pouvoir et de l'opposition étaient présentes à cette cérémonie.