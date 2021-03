Cote d'Ivoire: Bilan trimestriel - La CGECI lance le "baromètre du patronat ivoirien"

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) a procédé ce jeudi 18 mars 2021, au lancement de son baromètre, à son siège, à Abidjan-Plateau.

Expliquant la motivation qui a prévalu à la mise en place de cet outil de décision, Stéphane Aka-Anghui, directeur exécutif de la Cgeci, a indiqué qu'il s'agit de « collecter des informations auprès des entreprises sur l'évolution de l'activité économique ». Et ce, pour mieux appréhender leurs difficultés en vue d'une meilleure efficacité de l'action patronale de défense de l'intérêt des entreprises.

Poursuivant, il a souligné que cet outil permettra spécifiquement de faire un bilan trimestriel de l'activité économique, d'identifier les préoccupations majeures des entreprises et aussi les perspectives d'évolution des activités du secteur privé ivoirien. Ce baromètre, dira M. Aka-Anghui, va permettre aux chefs d'entreprises, ainsi qu'aux entreprises membres de la Cgeci, sur une base régulière de donner leur perception sur le développement et l'environnement des affaires. Et de rappeler que ce projet existait à la Cgeci depuis une dizaine d'années et en 2012 ».

Malheureusement, a-t-il fait remarquer, pour des raisons liées aux ressources humaines le n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, il prend toute sa forme et tient très à cœur au président de la Cgeci, Jean Marie Aka. « Nous allons travailler à ce que ce document soit robuste et que le maximum d'entreprises de notre échantillon répondent aux questionnaires », a promis le directeur exécutif de la Cgeci.

Selon Sanga Koné, directeur des affaires financières (Daf) de la Cgeci, ce baromètre est plus que nécessaire pour le secteur privé. Il doit amener le gouvernement à en tenir compte. Ce fut l'occasion pour M. Koné d'annoncer l'intention de la Confédération de créer un club de Daf.

Dans sa présentation, Désirée Amon, Responsable des études et statistique de la Cgeci, a expliqué que l'enquête permettra de connaître l'activité économique sur un trimestre donné. Ainsi que des perspectives d'évolution sur le trimestre prochain et un focus sera fait sur cette première partie sur la Covid-19. Pour les prochaines éditions, a-t-elle indiqué, il aura des focus par secteur d'activité.

Poursuivant, elle a indiqué que le baromètre du patronat ivoirien va mettre en avant les grandes tendances d'évolution du secteur dans ses composantes économiques, sociales et financières. A propos du champ de l'enquête Désirée Amon a souligné que l'échantillon porte sur 150 entreprises et est composé d'entreprises membres et d'autres entreprises tirées dans la base de données de l'Institut national des statistiques (Ins).

L'enquête va couvrir différents secteurs d'activité, à savoir, Banques et assurances ; Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; Agro-industrie (café-cacao, coton, hévéa, palmier, sucre, bois) ; Industrie chimique et plastique ; Commerce et distribution ; Téléphonie et TIC ; Transports (routier, aérien, maritime) ; Services divers.

A noter que la publication du baromètre du patronat ivoirien est attendue pour le 20 avril 2021.