Cote d'Ivoire: Renforcement de capacités - Des directeurs de sociétés instruits sur la stratégie Rse au sein d'une entreprise

Des directeurs généraux, de Ressources humaines, directeurs Rse et développement durable, responsables et assistants Rh, responsables et assistants Qualité-Sécurité-Environnement d'entreprises, ont renforcé leurs capacités sur la thématique : « Bâtir sa stratégie RSE », le jeudi 18 mars 2021.

L'atelier de formation s'est déroulé dans les locaux de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham) au Plateau. Il a été animé par Cédric Lombardo, Ceo de Be Development. Il est organisé par Eurocham dans le cadre de son programme « Investir ensemble ».

Selon le formateur, une entreprise, lorsqu'elle fait des bénéfices, doit être responsable de ses impacts humains et environnementaux. En un mot, dans la mise en place de sa stratégie de la Responsabilité sociale des entreprises, ou Responsabilité sociétale des entreprises (Rse), elle doit tenir compte du respect des principes du développement durable. C'est-à-dire, être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société mais aussi mieux respecter l'environnement.

« L'application du développement durable dans une entreprise avec la Rse, c'est faire plus avec moins. C'est-à-dire, faire plus pour plus de populations parce que nous avons une démographie croissante. On doit le faire avec moins de ressources. Nous avons moins d'arbres, moins d'eau dans nos fleuves », a-t-il exposé pour expliquer sa pensée.

Et d'ajouter que cela doit se faire dans le respect de l'homme. « C'est-à-dire nos collaborateurs, nos fournisseurs mais aussi nos communautés locales. Ce n'est pas simplement de savoir comment je gère mes déchets mais aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que l'environnement peut faire contre moi ? », a-t-il développé.

Poursuivant, il a conseillé aux participants d'engager une démarche en matière de durabilité, toujours chercher le retour d'investissement qu'ils vont avoir. Car selon lui, la responsabilité de l'entreprise, c'est d'abord sa durabilité économique.

Émilie Griffith, chef de projet chez Eurocham et coordonnatrice du projet « Investir ensemble », a indiqué que l'objectif de ce projet en général est d'aider au développement économique de la Côte d'Ivoire de manière durable.

« S'investir ensemble », il faut le rappeler, est un programme financé par l'Union européenne à hauteur d'un milliard de FCfa sur trois ans. Il a débuté fin avril 2019 et prendra fin en 2022. Le programme a trois volets.

Le premier est axé sur l'amélioration du climat des affaires, le deuxième aide à l'accompagnement des Pme vers le financement. Le troisième mise sur l'accompagnement des entreprises vers le développement durable et le rapprochement des jeunes de l'emploi.