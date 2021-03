Cote d'Ivoire: Asec Mimosas - Retour au bercail pour Zakri

Pour reconquérir le titre de champion perdu en 2018, l'Asec continue d'étoffer son effectif. Cette équipe vient d'enregistrer l'arrivée de l'attaquant Yannick Zakri Krahiré. C'est un retour au bercail pour le joueur qui est passé par le club jaune et noir, avant d'aller tenter une aventure professionnelle.

En effet, après un passage à l'Asec en 2014, en provenance de l'Afad où il a été formé, le joueur a été transféré à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en 2016. Dans ce club, il disputera deux saisons avant de rejoindre l'Ajax Cape Town d'Afrique du Sud en 2018.

Le joueur a aussi évolué dans un troisième club sud-africain (Maritzburg), avant un passage en Irak et en Jordanie où il a évolué respectivement avec Naft Al Wasat et Al Faisaly. Agé de 29 ans (il aura 30 ans le 26 mars), Zakri Yannick est un attaquant très technique, spécialiste des dribbles et des chevauchées dans les défenses adverses.

Son retour en Ligue1 va certainement contribuer au spectacle dans un championnat où les artistes se font de plus en plus rares. L'Asec mimosas a fait une bonne affaire et affiche ses prétentions pour cette saison. Il y a quelques jours, les Mimos avaient présenté deux renforts défensifs.

Il s'agit de Tra Bi Tra Anthony venu de Fc De Foix (France) et de Cissé Hamidou venu d'Abidjan City Fc.