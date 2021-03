Cote d'Ivoire: Participation aux obsèques du premier ministre Hamed Bakayoko à Séguela - Les chefs traditionnels et de communautés de Bouaké reconnaissant à Amadou Koné pour son appui

Le lundi 15 mars 2021, lors d'une rencontre à la salle de conférence de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, section Bouaké, des chefs traditionnels et chefs de communautés ont exprimé leur gratitude au ministre des transports Amadou Koné pour avoir mis des moyens à leur disposition afin de leur permettre de se rendre à Séguela pour prendre part aux obsèques du premier ministre Hamed Bakayoko le vendredi 19 mars 2021 à Séguéla.

À cette occasion, Diomandé Beman et Lama Bamba, responsables de l'Union des chefs de communautés résidant à Bouaké ont informé leurs pairs de l'important appui financier, matériel et logistique mis à leur disposition par le ministre des Transport, Amadou Koné ainsi que les députés Malick Fadiga et Mariame Koné à l'effet de leur permettre d'effectuer dans la sérénité, le déplacement à Séguéla. " Bouaké a perdu son fils Hamed Bakayoko qui a apporté un changement positif dans la vie des populations. Bouaké doit prendre une part active à ses obsèques pour rendre des hommages mérités à notre Premier ministre. Cette participation de Bouaké doit être à la dimension de l'homme.

Et nous voulons ici-même dire un grand merci au ministre Amadou Koné qui nous offre le déplacement pour les obsèques de son frère", a dit Diomandé Beman dit Diomandé Ben, chef central de l'union des chefs de communautés résidant à Bouaké. Tout comme les chefs traditionnels et chefs de communautés, les transporteurs de Bouaké avec à leur tête, Yacouba Koné, responsable régional du patronat des entreprises de transports à Bouaké, affirment qu'environ une centaine de cars de 70 places et des mini-cars sont déjà disponibles pour le transport des populations à Séguéla.

À en croire ces responsables coutumiers et de transport, tout est prêt pour la participation des populations de Bouaké aux obseques du premier ministre à Séguéla. Au cours de cette rencontre, les Chefs traditionnels et chefs de communautés ont fait savoir que des dons en vivre et non-vivre sont prévus pour soutenir la famille du Premier ministre Hamed Bakayoko. "Vous savez que les grandes douleurs sont muettes et il est difficile de se remettre d'une telle perte inattendue, brutale et brusque. Il faut donc une forte participation aux hommages et obsèques de celui que nous pleurons tous", a ajouté pour sa part Lama Bamba.