Angola: Anglo American lance la recherche sur les minéraux cette année

Luanda — La multinationale du secteur minier «Anglo American» démarre, au premier semestre 2021, ses opérations de recherche sur les métaux de base dans le pays.

Selon un communiqué du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (Mirempet) parvenu jeudi à l'ANGOP, cette action s'inscrit dans le cadre des accords signés en 2019 entre le Mirempet et cette multinationale.

Le document précise que le directeur des Découvertes pour l'Afrique australe et responsable des projets de la multinationale en Angola, Javier Ortuzal, a déclaré, lors d'une vidéoconférence avec le ministre Diamantino Azevedo, que la prospection pourrait avoir lieu au premier semestre de l'année en cours.

La société minière a déjà deux succursales créées en Angola: Angloamerican Discovery, dans la province de Moxico, et Angloamerican Discovery, à Cunene, pour le démarrage de la recherche de minéraux de base dans les provinces respectives.

La multinationale a signé cinq contrats d'investissement minier avec le Mrempet en novembre 2019, à Luanda, trois pour la province de Cunene, pour les métaux de base (cuivre, cobalt et nickel), et deux pour Moxico (cuivre, cobalt et argent).

