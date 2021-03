Angola: Le pays et le PAFTRAC conviennent de soutenir la promotion des entreprises

Luanda — L'Exécutif angolais et le Comité panafricain du commerce et de l'investissement privé (PAFTRAC) ont convenu, jeudi, de collaborer pour soutenir le développement de la coopération commerciale entre l'Angola et le reste de l'Afrique.

L'accord consiste en un protocole d'entente signé entre le gouvernement angolais, représenté par les ministères des Relations Extérieures, de l'Industrie et du Commerce, et le PAFTRAC, dont la vice-présidence est occupée par le groupe entrepreneurial angolais Opaia.

Parmi les autres objectifs de cet accord de coopération, dont la cérémonie s'est déroulée en personne et par vidéoconférence, il est espéré qu'il contribuera à établir et à développer une coopération intégrée à long terme entre les parties.

Dans un document parvenu jeudi à l'ANGOP, inséré dans les politiques de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZCLCA), le gouvernement angolais affirme son engagement à vouloir promouvoir le développement des entreprises dans tous les secteurs de l'économie nationale, en suivant l'exemple de réussite des économies émergentes.

Pour le gouvernement angolais, cet instrument représente une avancée de la stratégie politique, ainsi que la reconnaissance politique de la pertinence de l'esprit d'entreprise pour la croissance et l'avenir du pays.

Parallèlement, le PAFTRAC cherche, avec ce mémorandum, à fournir un cadre pour faciliter la participation et l'engagement du secteur privé africain dans les questions de commerce et d'investissement en Afrique, y compris la formulation de politiques commerciales et d'investissement et les négociations commerciales, en appui au développement durable des économies du continent, conformément à l'Agenda 2063 «L'Afrique que nous voulons».

Les parties conviennent également d'établir un cadre approprié pour renforcer la coopération, avec des principes et des objectifs bien définis, avec un accent particulier sur les entreprises nationales et africaines.

Accompagner le dynamisme économique national et en vue de promouvoir la production nationale, devenant plus compétitif, non seulement par la promotion de l'écoulement interne amélioré, mais aussi, par une plus grande intégration de l'Angola dans les marchés internationaux, fait partie des priorités.

Dans le cadre de cet accord, une plate-forme sera fournie pour synthétiser et harmoniser les points de vue du secteur privé africain sur les questions de commerce et d'investissement, et pour encourager une compréhension partagée des avantages des politiques de commerce et d'investissement.

Pour plus de succès, ils supposent également de promouvoir le dialogue sur les questions de commerce et d'investissement entre les gouvernements et le secteur privé, en appui à la croissance du commerce extra et intra-africain et des investissements transfrontaliers.

Les parties s'engagent à améliorer les actions d'aide et de soutien, les recommandations politiques du secteur privé sur les questions de commerce et d'investissement aux niveaux national, commercial, régional et multilatéral.

