Congo-Brazzaville: Concours interscolaire de slam - Cleech Landry Dimi sacré lauréat de la 9e édition

Organisé depuis 2010 par le collectif des slammeurs « Styl'Oblique », le concours interscolaire de slam a tenu la finale de sa neuvième édition le 17 mars à l'Institut français du Congo (Ifc). Au terme des trois round opposants les sept candidats en lice de la compétition, Cleech Landry Dimi a été désigné vainqueur.

Agé de 18 ans et élève en classe de terminale C au complexe scolaire Saint-François d'Assise, Cleesh Landry Dimi est arrivé en tête de la compétition de slam, dont il avait déjà été lauréat deux fois, mais cette fois-ci en participation de groupe. Habitué de la scène et passionné de slam depuis quelques années, il a occupé la deuxième place de classement lors des dernières scènes Tremplins organisées à l'Ifc de Brazzaville.

A chaque round, Cleesh Landry Dimi ne cessait de séduire et de conquérir le public grâce à sa prestance sur scène. La profondeur et la qualité de ses textes, sa voix audible, sa gestuelle et son charisme ne laissaient aucunement indifférent le public, qui lui rendait le retour de cet agréable moment par un tonnerre d'applaudissement. La fertilité de sa réflexion rend particulièrement hommage à sa passion pour le slam, un art par lequel il se sent libre de dire ce qu'il pense, sans être pointer du doigt ; libre de dénoncer le mal, éduquer, sensibiliser, reconforter, apaiser et aussi divertir.

« Il m'a fallu travailler encore et encore, participer davantage à ce genre de concours pour espérer remporter une victoire en solo. Merci aux organisateurs, au jury et au public qui étaient très chaleureux avec nous. Aux autres candidats, qu'ils ne se découragent pas car ils n'ont pas démérité. La preuve en est que les résultats étaient très serrés lors de la délibération finale », a confié le lauréat.

Outre Cleech, les candidats Mouhamed Ali et Sounga, ont occupé respectivement la deuxième et troisième place du concours. Au terme de la compétition, les trois premiers lauréats ont été congratulés par quelques présents anonymes. Entre-temps, tous les participants ont reçu un lot de livres en signe d'encouragement et d'invite à la lecture.

Au total, quatre collèges et lycées ont pris part à ce concours, à savoir : Dom Helder, Saint-François, la Paillote et Savorgnan A et B. L'originalité de cette année est que chaque participant devrait utiliser dans leurs textes les dix mots choisis dans le cadre de l'édition 2020-2021 de la Francophonie. Ces dix mots imposés sont autant d'invitations de voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie. Il s'agissait notamment de : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler et vaporeux.