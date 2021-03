Congo-Brazzaville: Internet et scrutin

Internet devient, à n'en point douter, un mécanisme de souveraineté dans tous les écosystèmes. La politique y trouve d'ailleurs, depuis quelques années, le boulevard idéal pour créer des passerelles avec les publics. Si les célébrités l'ont compris très vite et font des nouveaux médias la base de leur promotion, la sphère politique, au Congo, a quelque peu tardé à percevoir Internet comme un nouvel instrument pouvant être utilisé lors des échéances majeures.

En 2021, à l'heure de la campagne présidentielle, les réseaux sociaux prennent enfin un regain d'envol. Un quinquennat plus tard, bien des choses semblent bouger. Les états-majors des candidats se bousculent tant bien que mal pour trouver l'issue adéquate de communication et de réseautage. La campagne présidentielle qui tire à sa fin, avec son écho internetisé, aura sans doute permis de fructifier le débat, de soutenir une prise de parole plus libre et d'atteindre les cibles même les plus reculées.

Il est clair que les dés sont désormais jetés vers ce mode opératoire qui va se consolider lors des prochaines échéances électorales. Nous verrons probablement une démocratie qui va davantage s'exercer en libérant l'information du joug des médias classiques, en accordant plus de parole au citoyen, etc. Dans cet univers du « live », avec ses bavures incontestables où se reproduisent injure, diffamation et fausse information, il est urgent d'accélérer les textes d'application des diverses lois déjà adoptées pour protéger et garantir notre écosystème digital.