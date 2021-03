Madagascar: Covid-19 - En pleine seconde vague, le gouvernement en attente sur les vaccins

Depuis une quinzaine de jours, un an après l'arrivée du Covid-19 à Madagascar, le pays connaît la seconde vague de l'épidémie. Mais le gouvernement ne se positionne pas sur le vaccin et l'opération Covax, préférant tabler sur le Covid-organics, le remède à base d'artemisia lancé par Andry Rajoelina il y a un an.

La situation est pire que l'an passé à la même période. La Grande Île connaît une hausse des cas graves qui nécessitent oxygénation. C'est ce que racontent les médecins dans les hôpitaux de plusieurs villes du pays.

« Nous sommes débordés par les cas graves de coronavirus », déclare Willy René est médecin spécialiste à l'hôpital Androva à Mahajunga, sur la cote ouest. Son hôpital, prévient-il, va bientôt manquer d'oxygène.

De son côté, le député Roland Ratsiraka de la ville de Tamatave sur la côte est tire la sonnette d'alarme depuis un mois. Il décrit des soignants en sous effectif et du matériel défectueux.

« Pas de décision prise »

Pour autant, la position de Madagascar sur le vaccin ne bouge pas. Le pays n'a toujours pas fait de demande de la facilité Covax. « Madagascar observe attentivement l'évolution des campagnes de vaccination dans le monde, justifie Lova Hasinirina, la directrice de cabinet de la présidence. Nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet, mais nous ne sommes pas contre le vaccin. La priorité de l'État est de sauver des vies et d'apporter les réponses adaptées à la situation de Madagascar. »

Lova Hasinirina rappelle aussi que « le vaccin AstraZeneca a fait l'objet de suspension d'utilisation dans certains pays européens car des effets secondaires importants sont apparus. »

Pétition pour l'accès au vaccin

Pour le moment, le gouvernement préfère inciter la population à prendre le Tambavy CVO et le CVO Plus, respectivement une tisane à base de plantes d'artemisia annua et des gélules à base de plantes permettant de renforcer l'immunité.

Depuis une quinzaine de jours cependant, une pétition adressée au ministre de la Santé et au président de la République Andry Rajoelina circule en ligne pour demander l'accès au vaccin anti-Covid-19 pour les Malgaches et les résidents de la Grande Île. Le pays compte actuellement 21 826 cas de coronavirus et 337 décès.