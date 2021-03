Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Jean De Dieu Kourissa évoque les raisons de son choix pour Denis Sassou N'Guesso

Le député de la première circonscription électorale du troisième arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, Jean De Dieu Kourissa, a détaillé les raisons de son choix pour le candidat Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle du 21 mars.

« La vie est un choix et un choix bien motivé. Pour ce faire, j'ai pris la décision de soutenir et de me battre pour la candidature de Denis Sassou N'Gueso à l'élection présidentielle. Il est mon unique choix et il aura ma voix », s'est-il exclamé, avant d'ajouter qu'il a cru et continue de croire en l'homme, en raison de la grande capacité d'adaptation en situation d'urgence dont il fait preuve chemin faisant. L'élu de Poto-Poto 1 a indiqué par ailleurs que : « Comparaison n'est pas raison », a-t-on souvent dit. Mais, a-t-il poursuivi, il est justifié et possible de rendre cette comparaison raisonnable. Comparativement aux autres candidats, a-t-il renchéri, en quête de notoriété et de rayonnement panafricain, Denis Sassou N'Guesso, à mon sens, est incomparable et inséparable des Congolais en ce temps-ci.

« Il dirige le Congo, non pas simplement « par expérience », mais surtout « d'expérience ». C'est dire qu'il est, à tous égards, un choix judicieux et mérité, voire même réfléchi... Ne pas voter Denis Sassou N'Guesso par simple caprice ou envie de vouloir changer un président, c'est non seulement verser dans l'arbitraire du choix, mais surtout glisser vers un type de « changement qui ne change rien ». On ne peut donc pas suivre quelqu'un que l'on ne connaît », a déclaré Jean De Dieu Kourissa.

Par ailleurs, a-t-il précisé, les raisons de notre choix sont liées à l'homme et à son œuvre. Le candidat de la majorité présidentielle a fait ses preuves. Denis Sassou N'Guesso défend l'idée du désir d'Unité. Il lutte, depuis toujours, contre le « repli-identitaire » au Congo. Suivant la ligne directive de sa vocation naturelle d'homme d'Etat, il se propose d'instaurer, avec toute la motivation du monde qu'on lui reconnaît, l'unité nationale, en vue d'installer définitivement une paix véritable dans notre pays, a noté le député de la première circonscription de Poto-Poto.

« Denis Sassou N'Guesso tend à être, malgré l'opposition, le candidat du « consensus politique », car aucun projet de société, à ce jour, ne peut faire l'économie injustifiée de la « marche vers le développement ». Pour le dire autrement, aucune critique sérieuse n'a été faite, depuis peu, des projets de société dont il est l'auteur et l'acteur à ce jour. En témoigne la configuration géopolitique de son gouvernement tel qu'il fonctionne dans l'unité et la diversité des coins et recoins du territoire congolais. A trop oublier le bien-faire de Denis Sassou N'Guesso, depuis qu'il est aux commandes de ce Pays, on risque de ne rien comprendre à l'unité même qui fait le lit du Congo, et des autres pays africains, aujourd'hui », a-t-il insisté.

Jean De Dieu Kourissa pense qu'il lui revient de droit et de devoir la tâche de le choisir afin de vivre davantage le politique rationnel au cœur d'un « nous fraternel et fusionnel » aux aspirations du bonheur individuel et collectif des Congolais. Il se permet de choisir Denis Sassou N'Guesso pour suivre la « trace » et « la preuve » de l'agir ensemble et continuer de faire la preuve de la passion, ou plutôt de l'engagement en un élan vital qui se projette sur un chef charismatique et soucieux du développement du Congo.

« Une fois élu et ce choix fait ou réalisé avec succès et ce, en toute logique et avec raison, on devrait pouvoir accéder effectivement, avec Denis Sassou N'Guesso, à la transfiguration du politique au Congo couplée à la métamorphose du social sur des bases économiques et culturelles. Sortir des années noires qui rappellent encore la violence que notre pays a connue. En sortir par l'éducation de qualité et l'instruction civique affinée. En finir avec le repli-identitaire, aller à la consolidation de l'unité dans la continuité stratégique du progrès moral et technoscientifique. La lutte contre les antivaleurs étant ce qu'il y a de plus urgent », a-t-il interpellé.

Au final, a-t-il dit, Denis Sassou N'Guesso est le joyau d'une Nation en quête de prospérité. Il est l'indice par excellence d'une nécessité impérieuse visant à soupçonner la postmodernité au regard de nombreux chantiers qui ont repris vie dans l'ordre normal d'un pays qui n'a pour souci majeur que la lutte contre la misère des Congolais à tous égards. Cela étant, a-t-il conclu, « les hommes ne sont pas des dieux, mais il existe en chaque homme une étincelle divine ». Denis Sassou N'Guesso en est « l'exemple vivant » pour le Congo. Quoi de plus normal. Et comment ne pas voter un tel candidat et se battre pour une victoire éclatante dès le premier tour de la présidentielle de cette année !