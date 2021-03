Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Arsène Yaucat Guendi prédit la victoire de Denis Sassou N'Guesso

Le fondateur de l'apostolique prophétique et universelle mission du Cèdre, le prophète Arsène William Yaucat-Guendi, a au cours d'un point de presse animé, le 18 mars, au village Bilolo, prédit la victoire du candidat à l'élection présidentielle du 21 mars prochain.

« Je réitère, en ma qualité de prophète, et Dieu m'a parlé, c'est le candidat Denis Sassou N'Guesso qui va continuer à diriger le Congo. Je n'ai pas certainement le monopole de cette révélation; mais les spirituels vont le confirmer », a annoncé Arsène William Yaucat-Guendi.

Lors des scrutins précédents de 2009 et 2016, le responsable de la mission de Cèdre avait fait également les mêmes révélations en faveur du candidat Denis Sassou N'Guesso. Se focalisant sur les pensées bibliques, il a indiqué que Dieu accomplit toujours ce qu'il a établi, contre vents et marées. « En réalité, pour l'homme de foi, Dieu a fait son choix. Je ne porte jamais des vêtements avec des effigies, l'unique que je peux porter c'est celui du candidat Sassou ; parce que cela a été révélé. J'ai choisi cette chemise sur laquelle il est écrit : le redressement dans la paix. Donc, l'élection va bel et bien se passer dans la paix », a-t-il assuré.

S'agissant de l'avenir du Congo, il a annoncé que le pays aura beaucoup de défis à relever d'autant plus qu'un fossé sera observé entre les riches et les pauvres. D'où la nécessité de se mettre résolument au travail dans le domaine de l'agriculture. « Il y aura des difficultés à franchir et cela exige aux Congolais de se mettre au travail. Il y aura aussi de plus en plus du banditisme dans nos villes à cause de la pauvreté », a averti Arsène William Yaucat-Guendi, précisant que la mission de Cèdre fera partie intégrante de la citoyenneté congolaise en se mettant à l'œuvre dans le secteur agricole.