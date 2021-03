Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Sanga Balende et JSK font match nul à Kinshasa

Il n'y a pas eu de vainqueur entre la Jeunesse sportive de Kinshasa et Sa Majesté Sanga Balende au stade des Martyrs de la capitale, un résultat nul qui ne profite pas vraiment aux deux clubs.

Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi maintient certes un élan positif depuis le début de la deuxième manche de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Le club sang et or du Kasaï oriental conduit par le technicien congolais Andy Magloire Mfutila n'a réussi à battre, le 18 mars, au stade des Martyrs la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK), en match comptant pour la 20e journée. Les deux équipes ont été à forces égales : zéro but partout. Pour ce match, le coach Mfutila a gardé Auguy Kalambayi Katembwe dans les perches, et dans le champ, Katambwa, Njalla, Andy Bikoko, Kabeya, Badibake Pongo, Jibi Bindanda, Bukasa, Sembo, Robert Wilangi et Samuel Foura.

Remis de sa lourde défaite face à Maniema Union le 28 février dernier à Kindu, Sanga Balende a repris avec le succès déjà le 8 mars dernier en battant Renaissance du Congo à Kinshasa par deux buts à zéro. Et le résultat d'égalité face à la JSK n'entame pas l'élan des Anges et Saints du Kasaï Oriental qui se retrouve dans le trio de tête du championnat. Sanga Balende compte désormais 37 points, provisoirement deuxième au classement derrière Mazembe (42 points).

Pour sa part, la JSK s'en sort avec le point du nul, toujours salutaire pour un club promu cette saison à l'élite du football national et qui joue le maintien en Ligue 1 de la République démocratique du Congo. A la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Jean Claude Makanda de la JSK déclarait : « Mon équipe est physiquement au point, techniquement nous sommes dans le bon et le mental est au beau fixe pour jouer Sanga Balende. Il nous faut mettre une rigueur sur le plan tactique pour mieux l'aborder. On a peur de rien, c'est les 90 minutes du match qui nous dira plus. L'objectif, c'est qu'on joue le maintien, mais finir parmi les 4 ou 5 premiers comme ce fut le cas lors de la phase aller, c'est ce que nous voulons. Raison pour la quelle nous poursuivons avec le travail afin d'obtenir un bon résultat ». L'équipe a donc réussi à tenir tête à l'actuelle deuxième au classement provisoire de la Ligue 1. La JSK dispose de 22 points et occupe la 11e place au classement.

Bazano, 10e match nul

Notons que le 17 mars au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano concédait son dixième match nul (un but partout) face à Racing Club de Kinshasa (RCK), en match remis de la 18e journée. Gloire Bakafwa de Bazano ouvrait la marque à la 41e minute, avant l'égalisation de Kasongo Kas pour RCK juste une minute après (42e minute). RCK est douzième au classement avec 18 points, tandis que Bazano continue de broyer du noir, lanterne rouge avec 10 points. Pour rappel, Daring Club Motema battait le même mercredi Dauphin Noir, Renaissance du Congo perdait face à Blessing et Lupopo s'inclinait devant Lubumbashi Sport, AS Simba et CS Don Bosco faisaient jeu égal.