Congo-Brazzaville: Santé publique - Le centre de santé Jane Vialle réhabilité

Le directeur de cabinet du ministre en charge de la Santé, Florent Balandamio, a réceptionné, le 18 mars à Brazzaville, le centre de santé intégré de Jane Vialle réhabilité par la Fondation Harris Oyo.

Les travaux de réhabilitation de ce centre avaient été lancés, il y a six mois, par le député de Ouenzé III, Romi Oyo, président d'honneur de la Fondation Harris Oyo, une organisation caritative locale.

La peinture, les bâtiments, le laboratoire, la plomberie, l'électricité et l'équipement en matériel médical ont été refaits normalement sur fonds propres de la Fondation Harris Oyo. De même, les services de maternité, de consultations pré et post-natales ainsi que les sanitaires ont également été créés et équipés de nouveau matériel. Ainsi donc, le centre de santé intégré de Jeane Vialle dispose désormais d'un bloc de maternité et d'une salle de petite chirurgie, d'une pharmacie ainsi que d'une imagerie médicale.

« La population de ce quartier sera toujours reconnaissantes envers toi. Nous implorerons le Dieu du ciel pour la réussite de tes entreprises », a déclaré Antoine Ngampika, chef du quartier 55 à Ouenzé, 5e arrondissement de Brazzaville.

Le président du comité de santé du quartier Jane vialle, Felix Massamba, a rappelé qu'un état des lieux dudit centre de santé intégré avait été effectué par les experts, relevant plusieurs difficultés dont le manque d'un bloc de maternité et la perte de crédibilité.

« L'installation des latrines et des conduites d'évacuations d'eau usée. Cinq cents mètres de carreaux sur l'ensemble des bâtiments ainsi qu'une unité de consultations mères et enfants. Plusieurs groupes électrogènes d'une capacité de soixante KVA. Pour combattre l'humidité une superficie de mille deux cents mètres carrés a été pavée », a expliqué Junior Mahoungou, chef de projet.

Pour sa part, Romi Oyo, président d'honneur de la Fondation Harris Oyo, est ému d'avoir accompli son engagement auprès de la population. « Le souhait est que la population soit toujours en bonne santé. Nous nous étions engagés, au terme des sollicitations des médecins de ce centre. L'engagement est respecté à cause des fondamentaux que sont la paix et la stabilité politique. Ainsi donc, nous reconnaissons l'œuvre du candidat-président, Denis Sassou N'Guesso, qui maintient la cohésion sociale. Consolidons nos acquis », a-t-il indiqué.

L'administrateur maire de Ouenzé, Marcel Nganongo, a rappelé l'historique de ce centre de santé et a encouragé les natifs du cinquième arrondissement à investir sur ce territoire. Il a émis le souhait de voir les populations conserver ces bâtiments flambant neufs.

Rappelons que Jane Vialle, née le 27 août 1906 à Ouesso et morte le 9 février 1953 à Villenave-d'Ornon en France, est une journaliste, résistante et femme politique française. Plus connue au Congo qu'en Centrafrique, anciennement Oubangui-Chari.