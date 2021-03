Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Les observateurs internationaux vont veiller sur le scrutin

Le secrétaire général des Affaires étrangères, Cyprien Sylvestre Mamina, s'est entretenu le 18 mars avec les différents groupes d'observateurs internationaux déployés au Congo, dans le cadre de l'élection présidentielle du 21 mars.

Il s'agit des observateurs représentant la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), l'Union africaine (UA), les Organisations internationales (OI) et la Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs (Cirgl).

L'objectif de la mission est de fournir un rapport précis comprenant une évaluation impartiale de l'élection présidentielle du 21 mars 2021 au Congo, y compris le niveau de conformité de celle-ci avec les normes nationales, continentales et internationales régissant les élections démocratiques.

« Nous allons mettre tout en œuvre pour être en mesure de déployer les observateurs sur toute l'étendue du territoire national selon les normes internationales, nationales, et surtout continentales », a dit le coordonnateur de la mission de l'Union africaine, Guy Cyrille Tapoko, au sortir de l'échange avec Cyprien Sylvestre Mamina, représentant le ministre des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso.

S'agissant du vote anticipé de la force publique, le 17 mars, l'Union africaine a noté une affluence dans les bureaux de vote où les électeurs en tenue militaire ont accompli leur devoir civique dans le calme.

De son côté, la CEEAC s'est dit satisfaite du climat de paix qui règne au Congo, et du fait que les préparatifs en vue de la présidentielle « vont bon train ».

« Les préparatifs se passent très bien. Car nous avons fait le tour de la ville où règne une tranquillité très relative. Brazzaville, à l'image de l'ensemble du pays, est dans le calme par rapport à d'autres pays que j'ai visités lors des élections », a déclaré Mangaral Banté, commissaire aux affaires politiques paix et sécurité.

La mission de la CEEAC a pour but non seulement d'évaluer le processus électoral du Congo et d'en informer l'opinion internationale, mais aussi d'appuyer et d'accompagner la République du Congo dans ce processus électoral, afin de contribuer à la consolidation de la démocratie et d'aboutir à une élection présidentielle libre et indépendante dans le pays. Ladite mission est conforme à la Déclaration de la 12e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, du 7 juin 2005 à Brazzaville, portant sur l'appui aux États membres engagés dans les processus électoraux et à la Décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement N°19/CEEAC/CCEG/XIII/07 de 2007, relative à l'envoi des missions Internationales d'observation électorale dans les États membres.

Après avoir rappelé les différents entretiens qu'elle a eus dès son arrivée à Brazzaville, notamment avec la Commission électorale et autres institutions, ainsi qu'avec la société civile, la Cirgl représentée par Hussein Elfadil s'est dit prête à effectuer sa mission dans le cadre des obligations de cette institution.

« Par rapport à ce que l'on peut voir dans d'autres pays, le climat est plutôt paisible au Congo », a indiqué Hussein Elfadil.

A chaque rencontre avec une catégorie d'observateurs, le secrétaire général des Affaires étrangères cherchait à se faire une idée de la carte de déploiement à travers le pays, de sorte que les dispositions soient prises afin que leur mission se déroule normalement. Dans le cadre de l'organisation du scrutin, Cyprien Sylvestre Mamina a rassuré les observateurs que toutes les dispositions ont été prises concernant notamment la libre circulation des observateurs qui seront munis de leur badge.

Hormis les premiers observateurs (CEEAC, UA, OI, Cirgl), le ministère des Affaires étrangères a également annoncé l'arrivée imminente de l'Organisation internationale de la francophonie.