Congo-Brazzaville: Concert - Le rappeur Shaga Racky se produit à Brazzaville

Evoluant actuellement aux Etats-Unis d'Amérique, le rappeur congolais Shaga Racky va livrer un concert le 9 avril au Miam's Resto et le 16 avril au B'art des ateliers Sahm.

Organisé par La Maison Makeda Music, le concert de Shaga Racky s'inscrit dans le cadre de la promotion de son single « the Real Monster » sorti récemment et qui fait déjà le buzz dans les différentes plateformes de téléchargement légal dans le monde.

A travers le concept « The Real Monster », le public va découvrir ou redécouvrir cet artiste musicien pétri de talent qui a pour particularité de marier harmonieusement dans sa musique la rumba des deux Congo et le rap américain. Une musique qui peint les réalités de la vie africaine et l'univers des musiques urbaines vu du côté du pays de l'Oncle Sam. Ceci, dans flow puissant distillé par des sonorités anglaise et en française.

Shaga Racky est auteur compositeur et producteur du label « Big Gate ». Actuellement managé par le label Makeda Music, le rappeur a su allier les rythmes et tempo inspirés du regretté artiste Papa Wemba et le groove ainsi que l'énergie musicale de la star mondiale Tupac également disparue. Deux styles, deux genres et deux musiques admirablement agencés qui font la marque de fabrique de Shaga Racky qui, après Brazzaville, va également se produire en showcases à Pointe-Noire, Accra, Lomé, New York.

Signalons que plusieurs artistes animeront en entracte avant les deux concerts : Shaddow Lamenace, X-Ice, Geamer Slex, Spirit-S, Chatelle Love, Kim Lee, Perle J, Mc Loukay...