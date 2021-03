Congo-Brazzaville: Haut-Lomami - Présence des éléphants en divagation à Malemba-Nkulu

Un troupeau d'éléphants rôde dans le territoire de Malemba-Nkuku dans la province du Haut-Lomami, depuis le 14 mars, notamment dans les villages de Luwandwe, Katondo, secteur de Mwanza dans les chefferies de Nkulu, Mulongo.

Ces pachydermes ont quitté leur milieu naturel, le parc Upemba, pour s'aventurer dans les lieux d'habitations, semant la terreur. L'alerte est donnée par le député provincial Paul Ngoy Nsenga Binthelu, président de la commission parlementaire locale d'évaluation des dégâts multiformes causés par les pachydermes qui sortent très souvent depuis plusieurs années de leur milieu naturel. Ce dernier a été contacté par la population en détresse et exposée aux éléphants.

Selon le député, ces espèces animales protégées, en divagation loin du parc Upemba, sont à l'origine de la forte précarité et de l'insécurité alimentaire dans le territoire de Malemba-Nkulu et Bukama. Les pachydermes dévastent depuis quelques années, des champs et parfois détruisent des villages lors de leurs déplacements, causant des dégâts multiformes et sanitaires énormes, ainsi que la déperdition scolaire. Les vies humaines sont souvent fauchées par ces pachydermes. Dans les cinq dernières années, vingt-sept personnes ont été tuées dans les territoires de Malemba-Nkulu et Bukama et des milliers d'hectares de cultures dévastées, fait savoir l'élu local Paul Ngoy Nsenga Binthelu qui fut également et artiste plasticien.

Depuis le 14 mars, indique-t-il, la population en danger attend impatiemment le secours, après avoir chargé le député provincial de lancer des démarches auprès des autorités concernées et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) afin d'initier urgemment des opérations de refoulement d'éléphants dans le parc Upemba par les éco-gardes. Alertés par Paul Ngoy, les responsables de l'ICCN au Grand Katanga et le colonel Marcel rassurent qu'une forte équipe des éco-gardes de l'ICCN est déjà en route pour le territoire de Malemba-Nkulu. Leur mission est d'organiser les opérations de refoulement des pachydermes, en les ramenant dans leur espace naturel, le Parc Upemba, et assurer la protection de la population.

Avant leur présence le dimanche dernier au village Luwandwe, un groupe d'éléphants avait été aperçu, le 30 décembre 2020, au village Nanke, à Kimumbe groupement d'Upemba. L'information avait été livrée par le chef du groupement du Kiayo et par le député provincial Yolo, président du Caucus des élus de Bukama. A 10 km à l'entrée du village, une femme d'une quarantaine d'années et mère de plusieurs enfants avait été tuée. Elle faisait partie d'un groupe de femmes à la recherche des braises et de bois en brousse qui s'était retrouvée en présence d'une horde d'éléphants. Dans sa fuite pour sauver sa vie, elle a été tuée par un éléphant. Son corps avait été retrouvé sans vie, piqué par l'ivoire d'un éléphant.

Selon Paul Nsenga Ngoy, des enquêtes doivent être menées afin de connaître les causes de la divagation des éléphants qui causent la désolation dans ces territoires de la province de Haut-Lomami. La population, appelle-t-il de tous ses vœux, doit être sensibilisée à la protection de la faune et de la flore, et surtout dénoncer les braconniers et encourager l'ICCN dans la sensibilisation de la population pour qu'elle adhère au projet de développement de ces coins du pays, par la construction des infrastructures scolaires, d'habitations, sanitaires. «Que les chefs de groupements et chefferies s'approprient cette sensibilisation pour une bonne cohabitation entre les éco-gardes et la population, et pour la lutte contre le braconnage qui est la source de conflit entre l'homme et l'animal. L'ICCN a recruté des jeunes à partir de 18 ans, dans une vingtaine de villages, qui seront déployés pour protéger leurs villages par des opérations de refoulement d'éléphants dans leur milieu naturel, et aussi traquer les inciviques braconniers », dit-il.