Madagascar: Coronavirus - Des médecins privés à mobiliser

Prise en conseil des ministres, les médecins privés sont appelés à renforcer la prise en charge des malades du coronavirus. La consultation et l'orientation en ligne reprennent aussi. « Les médecins qui répondent aux différents messages envoyés par les internautes sur la page facebook, créée à cet effet, sont au nombre de vingt-trois environ. Toutes les questions relatives au coronavirus seront répondues sur la page facebook Centre d'information Covid-19 » explique le Docteur Eric Randrianasolo, président de l'Ordre national des médecins.

La reprise de la ligne verte est également en gestation. Plus de deux mille médecins privés pourront donc prendre en charge les malades à un certain stade. comme lors du dernier confinement, les médecins privés et ceux qui sont au niveau des centres de santé sont mobilisés. Quant au matériel de protection, chaque médecin libre se dote lui-même de l'équipement de protection individuelle. Par ailleurs, des malades pris en charge dans un cabinet privé à Ambondrona sont de plus en plus jeunes selon le docteur Domoina Rakotonoely. Ils sont dans la tranche d'âge de 14 à 30 ans. Et le nombre des patients a sensiblement augmenté dans ce cabinet. « Je reçois trois à sept personnes présentant les symptômes du coronavirus dans mon cabinet », avoue-t-il.

Prévention

Avec l'augmentation des nouveaux cas par jour, le médecin craint un pic dans les prochains mois. « À ce rythme, le nombre de cas pourrait augmenter en début du mois de juillet », confie-t-il. Les malades affluent au niveau des cabinets privés pour se faire traiter. Le traitement s'avère coûteux pour ceux qui ont des moyens limités. « En général, le traitement administré à un malade varie en fonction de son état » précise le médecin.

Le traitement du coronavirus pourrait atteindre les 69 000 ariary pour chaque malade. La prévention et la vigilance sont de mise. « Il est important d'adopter un mode de vie sain. Et surtout d'éviter de consommer des aliments congelés puisque ces derniers perdent les éléments nutritifs capables de renforcer l'organisme face au coronavirus », conclut le médecin.