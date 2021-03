Madagascar: Football - CAN - Nicolas Dupuis accable la CAF

Le sélectionneur des Barea déplore la situation, mais garde la tête haute. Il a notamment regretté l'absence de réaction de la CAF, face au blocus instauré par les clubs européens.

Le choc a été immense, autant pour les joueurs, le sélectionneur des Barea et les supporters. Nicolas Dupuis a qualifié de « très mauvaise nouvelle » la décision des pays, ligues et clubs européens de bloquer leurs internationaux africains.

Et ce, à quelques jours des affiches décisives dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a déploré l'absence de réaction de la Confédération Africaine de Football, tout en ajoutant qu'il gardait la tête haute : « Huit ou neuf possibles titulaires ne seront pas là contre l'Éthiopie et le Niger. Par rapport au fait que la CAF ne réagit pas et ne reporte pas ces matches, que je trouve totalement injuste et antisportif, je garde le moral. Tous les joueurs qui vont fouler le terrain vont tout donner ».

Le technicien français confirme le ressenti général de l'ensemble du continent. Un sentiment d'injustice et d'indignation. Il a rappelé, cependant, que « nous devons rester concentrés et créer l'exploit », lors du déplacement à Bahir Dar (ndlr : mercredi 24 mars) et de l'affiche à Barikadimy (ndlr : mardi 30 mars).

Effectivement, les Barea devront réaliser une performance d'anthologie face aux Antilopes et au Mena. Dans la mesure où l'Éthiopie et le Niger ne sont pas concernés par le problème. Les deux futurs adversaires de la Grande île pourront compter sur la quasi-totalité de leurs effectifs.

Dafé contacté

Côté éthiopien, le groupe est composé de 24 locaux et d'un seul expatrié en provenance d'Égypte. Même chose dans le camp nigérien, avec la majeure partie des joueurs évoluant dans le championnat domestique. Quelques-uns jouent dans d'autres pays africains. Et seuls deux viennent de clubs européens et risquent d'être bloqués.

Le patron des Barea a fait appel à plusieurs renforts. Les arrières Mamy Gervais Randrianarisoa, Toavina « Debakely » Rambeloson et Naina Théo Urbain, ainsi que le milieu défensif Jean François « Bancé » Rakotonirina ont répondu par la positive. Par contre, les Voltigeurs de Chateaubriand refusent de libérer Ferdinand « Dafé » Ramanamahefa. « J'ai également contacté Dafé. Mais il est retenu par son club, qui jouera un match important de Coupe de France prochainement », a conclu Dupuis.