Madagascar: Enseignement supérieur - Des présidents d'université renient la digitalisation

Le premier ministre Christian Ntsay va droit au but pour dénoncer des détournements dans les universités publiques. « L'État perd des milliards d'ariary, à cause des personnels administratifs et techniques (PAT) et des étudiants fantômes», indique-t-il à la presse, le 17 mars. Des universités gonfleraient la liste des étudiants et des PAT, pour récupérer leurs bourses d'étude et leurs salaires.

« On ne connait pas le nombre réel des étudiants dans les universités publiques et celui des PAT. Lorsque nous avons demandé leurs listes, les universités n'ont pas pu nous les fournir pendant une longue période. Alors qu'ils sont responsables du paiement des bourses d'étude », rajoute-t-il.

Le Premier ministre a donné l'exemple des PAT qui sont partis à la retraite ou qui sont décédés, mais qui seraient encore inscrits en tant que personnel en fonction, dans certaines universités. L'État veut pallier ce problème, en instaurant la digitalisation dans les universités. « Nous avons besoin d'effectuer une réforme pour une bonne gouvernance », indique-t-il. Une initiative dont la mise en œuvre ne serait pas une mince affaire. Certains responsables des universités refuseraient de collaborer avec l'État pour la mise en place de la digitalisation. « Nous n'avons pas eu assez d'appui des responsables des universités, au début des processus », enchaîne Christian Ntsay.

Interrogée sur ces questions de détournement, une source affirme que les détournements des bourses d'étude et des salaires des PAT, sont impossibles à l'université d'Antananarivo, mais possibles dans les cinq autres universités. « Antananarivo a un agent comptable, ce qui n'est pas le cas dans les cinq autres universités », souligne-t-elle. Lorsque nous avons contacté des responsables des universités de Fianarantsoa et de Toamasina, pour avoir leurs versions sur ces détournements, ils ont refusé de nous répondre.