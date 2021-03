Ile Maurice: Employés en zone rouge - Le vice-chancelier envoie un mél par «inadvertance»

Voilà un courriel qui a eu l'effet d'une bombe au campus de Réduit. Envoyé au personnel par le vice-chancelier de l'université de Maurice (UoM), Dhanjay Jhurry, il y est indiqué que ceux munis d'un Work Access Permit (WAP) «peuvent entrer et sortir de la zone rouge sans problème». Il ajoute que l'un des cadres de l'université lui a confirmé qu'il avait personnellement pu le faire «même s'il a dû passer plusieurs barrages routiers». Et que cela a été également le cas d'autres collègues les jours précédents.

Les réactions suivant ce courriel n'ont pas tardé. Iqbal Sookroo, président de l'University Staff Union et membre du conseil d'administration de l'UoM, affirme que «cela va à l'encontre de la Quarantine Act. On ne peut encourager les gens dans la zone rouge à présenter leur WAP et sortir comme si de rien n'était». Pour lui, ce courriel du vice-chancelier ne respecte pas non plus les directives du chef de la fonction publique.

Le syndicaliste s'appuie pour cela sur une circulaire du bureau du Premier ministre le 12 mars 2021 et signée par Nayen Kumar Ballah, Secretary to Cabinet et chef de la fonction publique. Cette circulaire most immediate a été envoyée aux supervising officers des ministères et départements de la fonction publique. Elle détaille les conditions pour les fonctionnaires résidant en zone rouge, dans les trois circonscriptions - La Caverne/Phoenix (n°15) ; Vacoas/Floréal (n°16) ; et Curepipe/Midlands (n°17).

Cette circulaire indique que les fonctionnaires en zone rouge «should not be required to attend duty», cela même s'ils ont déjà obtenu un WAP. De préciser que les fonctionnaires concernés ne doivent pas se rendre sur leur lieu de travail, à moins «de faire partie des services essentiels ou que leur présence physique sur le lieu de travail soit absolument nécessaire». Autre directive : les fonctionnaires habitant dans la zone rouge devraient être encouragés à pratiquer le télétravail «autant que possible».

Pour sa part, le vice-chancelier Dhanjay Jhurry explique que le mél adressé à tout le personnel de l'UoM a eu lieu «par inadvertance et était destiné à quelques membres du senior management». Il affirme qu'un second courriel à ce sujet a été adressé hier matin au personnel de l'université. Avant de préciser que dès le début du confinement, le travail sur le campus est limité aux «nécessités critiques» afin d'assurer la continuité des services. «La présence sur le campus est limitée aux détenteurs du WAP et doit être avalisée par le superviseur direct.» Le vice-chancelier soutient que l'UoM suit strictement les consignes établies par les autorités