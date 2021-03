Ile Maurice: Décédée en Belgique - Merci et adieu Isabelle

La vie de cette ancienne hôtesse de l'air reconvertie en fleuriste n'a pas été un long fleuve tranquille après que celui qui partage sa vie depuis 15 ans, le pilote Patrick Hofman, a été déclaré «persona non grata» Non Grata par le Premier ministre Pravind Jugnauth. Sa vie commençait enfin à reprendre des couleurs en Belgique où elle a été contrainte de s'exiler pour vivre aux côtés de son époux. Des couleurs et une force de se battre qu'elle a transmise à quatre receveurs de ses organes vitaux.

Le départ soudain d'Isabelle L'Olive-Hofman a fait déferler un «tsunami d'amour» émanant des proches et amis du couple à Maurice et en Europe. Cette ancienne hôtesse d'Air Mauritius est partie brutalement mais sans souffrance, d'après les médecins. Elle était seule au moment où elle s'est écroulée sur le sol à son domicile, lundi. Son mari, le pilote Patrick Hofman, qui était alors en déplacement professionnel, a beaucoup culpabilisé mais les médecins sont unanimes. Il n'aurait rien pu faire.

Lundi soir, le jour fatidique, n'arrivant pas à joindre son épouse au téléphone pour lui souhaiter bonne nuit - une habitude du couple chaque soir -, Patrick Hofman, inquiet et ayant comme un pressentiment, s'est dit, dans un premier temps, que peutêtre il dramatise et qu'elle se serait endormie. C'est en constatant que le message WhatsApp, envoyé à sa femme, n'avait même pas été lu, qu'il a aussitôt prévenu ses voisins.

Isabelle avait fait une rupture d'anévrisme. Mais, l'entourage de notre compatriote retient les «choses incroyables» qui se sont succédé. Isabelle est restée de nombreuses heures avant de mourir. Ce qui rend les médecins dubitatifs.C'est lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital que son cœur s'est arrêté avant de repartir. Mais, à ce moment-là, son cerveau était mort. Tout le reste était intact car elle était en excellente santé.

Le médecin a demandé à la famille si elle était d'accord pour un don d'organes. Le pilote a accepté car avant son départ, Isabelle en avait parlé aux deux filles de Patrick Hofman et leur avait dit qu'elle trouvait trouve ce geste formidable. Elle, croyant dans la force de l'univers, mais lui n'étant pas du tout croyant, confie avoir vu des choses.

Quatre vies sauvées

«Mercredi, j'ai reçu comme un tsunami de sagesse. Isabelle s'est battue. Elle voulait se battre pour sauver les autres», témoigne-t-il. Avec ses organes vitaux, elle a sauvé quatre vies. Celles de personnes qui vivent en permanence avec leur valise déjà faite, dans l'attente d'un appel qui sauvera leur vie.

Si l'anonymat prime par rapport aux receveurs, la famille d'Isabelle sait toutefois que le cœur de la Mauricienne est resté en Belgique, à Bruxelles, où elle habitait depuis octobre 2019, soit cinq mois après son mariage au bureau de l'État civil à Port-Louis. «Un jour, je sais que je vais croiser la personne qui a reçu son cœur dans la rue», soutient son époux, convaincu.

Les trois autres organes vitaux seront greffés en Europe. Parmi les pays destinataires, la Hollande. Un autre signal pour Patrick Hofman car la Hollande est un pays qui était cher au cœur de notre compatriote pour ses fameuses tulipes devant lesquelles elle était en admiration. En Belgique, elle avait planté des centaines de bulbes dans son jardin. Mais, il y a aussi d'autres parties d'Isabelle qui serviront à aider les cancéreux ou à d'autres besoins médicaux.

Mercredi 17 mars était le jour de la Saint-Patrick. Jour que Patrick Hofman considère comme jour de la résurrection d'Isabelle. Un autre signe témoigné par les enfants du pilote et lui à l'hôpital est lorsque ce dernier parlait à Isabelle, comme le lui avait conseillé l'épouse de son meilleur ami décédé à l'âge de 23 ans.

«Je lui ai dit, montre-moi si ça vaut la peine de souffrir autant, des signes que tu es là quelque part. J'ai dit ça plein de fois mais je n'ai pas eu à attendre. Isabelle et moi on se disait 't'aime' je ne sais combien de fois dans la journée et avec les enfants aussi, depuis, c'était 't'aime'. Elle était sous respirateur pendant presque deux jours et pendant les 15 dernières minutes avant qu'on ne quitte la chambre d'hôpital pour la laisser avec les chirurgiens, chaque respiration faisait 't'aime' et pas 'shhhh'. C'était sa voix. Elle nous a parlé à travers la machine qui maintenait son souffle. Elle respirait l'amour. Ça a duré un quart d'heure. On était abasourdi», raconte Patrick Hofman. Pour boucler la boucle, en quittant la chambre d'Isabelle, ses enfants et lui sont tombés, devant sa porte, sur un poster avec un coquelicot qui allait jusqu'au plafond.

Isabelle adorait aussi les coquelicots, l'emblème de la parfumerie Kenzo. Le parfum favori d'Isabelle et il y a juste quelques jours, elle avait raconté à son mari avoir retrouvé sur Internet, le parfum Kenzo de Kenzo. Et là, le coquelicot était juste devant sa porte. Isabelle L'Olive-Hofman est partie exactement 15 ans, jour pour jour, après que Patrick Hofman l'a embrassée pour la première fois. Le 2 mai 2019, les deux ont finalement pu s'unir devant l'État civil mauricien, au bout d'une rude bataille avec cette autorité qui tombe sous la tutelle du Premier ministre, Pravind Jugnauth. La vie d'Isabelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle, la citoyenne mauricienne, fille du sol, qui a dû se battre pour enfin pouvoir épouser l'homme de sa vie et qui a dû s'exiler pour vivre auprès de ce dernier fait Persona Non Grata sur le territoire mauricien après un amendement expresse de la loi sur l'immigration par le gouvernement de Pravind Jugnauth. Alors que sa vie commençait à reprendre des couleurs en Europe (comme témoigné par le couple dans nos colonnes le 17 janvier), une autre tragédie frappe.

«Mo ti 35 Nasyon»

En Belgique, elle s'est reconvertie comme fleuriste pour des gens qui ont plusieurs magasins. Son employeur a fait savoir à son époux qu'en un an, Isabelle a transformé non seulement leur lieu de travail mais aussi leur vie. Tout le magasin a pris son envol en un an. Mais, par dessus tout, Isabelle était heureuse. «Il y a juste trois jours, avant son départ, vers une autre vie, elle m'a dit : 'Je suis heureuse. Tu m'as donné tout ce dont j'ai rêvé. Je suis entourée de gens fabuleux'», se remémore le pilote.

Isabelle était sa force. Lui, peut être Popeye aux yeux des gens mais elle était son épinard. Lui, le bras, elle, la force. Depuis 15 ans, le couple marchait main dans la main au sens propre comme au figuré. «Mon petit bout de femme, la fille mauricienne, mo ti 35 nasyon, à elle seule, par sa force, sa lutte, elle a donné le bonheur, la vie, le sourire, la joie à plus de personnes que nous autres réunis. Mo kontan li. Mo fier seki linn fer. Je vais continuer à me battre pour nos nièces, notre filleule de cœur dont les deux parents étaient les témoins de notre mariage. À nos amis, je vous aime pour tout l'amour donné. Isabelle vous aime aussi.»