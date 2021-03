Algérie: Séisme à Bejaia - Tebboune ordonne la réunion de toute l'aide nécessaire à la population

Bejaia — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné les différentes autorités d'assurer toute l'aide et moyens nécessaires pour la prise en charge de la population de Bejaia suite à la secousse tellurique enregistrée jeudi, a révélé le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

En visite mission d'évaluation et de solidarité dans la wilaya en compagnie de nombreux membres du Gouvernement, le ministre a fait savoir que le président Tebboune "a appelé le wali de Bejaia juste après le séisme s'assurer de la garantie de tous les moyens d'aide et de soutien en faveur de cette wilaya", ajoutant que le Président de la République "suit la situation depuis la première secousse à Bejaia mercredi soir".

La délégation ministérielle "s'est immédiatement déplacée dans la région sur instruction du président de la République avec des instructions claires pour la prise en charge de tous les besoins des citoyens", a précisé le ministre de l'Intérieur.

Huit secousses ont été enregistrées à Cap Carbon (Béjaïa) entre mercredi soir et jeudi matin, dont la plus forte a atteint 5,9 degrés sur l'échelle de Richter.

La délégation ministérielle qui s'est rendue dès les premières heures dans la wilaya de Bejaia est composée des ministres de l'Intérieur et de Collectivité locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, du Travaux publics et des Transport, Kamel Nasri et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.