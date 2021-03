Cote d'Ivoire: Les enfants de Hamed Bakayoko - " Papa est immortel, il vit en chacun de nous "

Karl Tidiane, Yérim, Yohan et Mayama ont rendu le jeudi 18 mars, un vibrant témoignage à leur père lors de la levée du corps de ce dernier à Ivosep (Treichville). C'est le grand frère, Karl Tidiane, qui a eu l'honneur de porter à la connaissance de l'assistance les enseignements appris auprès de leur géniteur.

« Papa n'avait pas peur de la mort. Un jour, il nous a dit qu'à ses funérailles, de dire à ses proches que c'est Dieu qui nous l'avait prêté et Dieu a jugé bon de le reprendre. Mais aucun d'entre nous ne pouvait imaginer que cela arriverait aussi vite. Pour nous, papa est immortel car il vit en chacun de nous et nous sommes le témoignage vivant de son passage sur terre », a-t-il fait savoir à l'assemblée. Avant de lui exprimer leur remerciement pour l'éducation et les valeurs qu'il leur a inculquées. « Mille fois merci papa, Hambak, le Golden Boy, l'Étoile d'État, le demi-dieu. On t'aime ».

Karl Tidiane, au nom de ses cadets, a indiqué que leur père, en dépit de ses contraintes républicaines, avait toujours le temps pour sa famille. Ce qui fait de lui, à l'en croire, un papa aimant qui jouait, taquinait ses enfants et causait avec eux sans tabou. « Il nous disait que nous étions ses meilleurs compagnons, ses meilleurs amis », a-t-il informé.

Le porte-parole des enfants Bakayoko a aussi soutenu que leur paternel leur a demandé de faire preuve d'humilité en toutes circonstances. « Papa ne cessait de nous rappeler que l'humilité est une invite au respect et à plus de modération pour maintenir l'harmonie. D'ailleurs, cette valeur lui a unanimement été reconnue », s'est-il réjoui.

Karl Tidiane, poursuivant son témoignage devant l'assistance, entouré de ses deux frères et sa sœur, a affirmé que Hamed Bakayoko leur faisait comprendre qu'il fallait garder à l'esprit la possibilité d'une mort rapide et brutale. « Pour cela, il nous exhortait à vivre pleinement chaque instant, comme il le faisait d'ailleurs, car il savait que la grande faucheuse pouvait surgir à tout moment », a-t-il rappelé. Puis de soutenir que leur père est leur héros pour l'exemple qu'il a été pour tous dans ce monde ici-bas. Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui les ont assistés, eux et leur mère, durant cette difficile épreuve.