Congo-Kinshasa: Bintou Keita - « Il faut s'attaquer aux causes profondes des conflits »

Après une tournée la semaine dernière à Goma, Bukavu, Bunia et Beni, Mme Keita Bintou, nouvelle Représentante du SG des Nations Unies et cheffe de la Monusco était le mercredi 17 mars dernier face à la presse nationale et internationale au siège de la Monusco à Gombe.

Déjà consciente de la lourde tâche qui se pointe à l'horizon, Mme Bintou a reconnu les difficultés énormes qu'elle doit surmonter. Autres sujets au menu des échanges entre la première personnalité de la Monusco et les chevaliers de la plumes et du micro, les pressions des casques bleu sur les groupes armées, son mandat, la probabilité d'un dialogue entre officiels congolais et les rebelles qui tuent jour et nuit les congolais, mais également la position de la Monusco face à la récente déclaration des USA sur les ADF et tant d'autres.

En effet, pour Bintou Keita, la principale mission de la Monusco reste l'accompagnement de l'autorité de l'Etat et le renforcement de ces fonctions régaliennes notamment, la police, l'armée et la justice, sur tout le territoire de ce pays plein des potentialités.

"D'ores et déjà, pour y parvenir, il nous faut jouer collectif au niveau de la Monusco, cela veut dire maintenir la pression militaire sur les groupes armés qui menacent les populations, accompagner le déploiement des institutions congolaises et s'attaquer aux causes profondes des conflits. Cela veut dire aussi travailler de façon étroite avec les autorités nationales et provinciales et toutes les forces vives de la nation. Car les congolais et congolaises sont la principale richesse de ce pays, femme, homme et enfant dont les potentiels immenses sont constamment entravés par les causes du conflit qui persistent", a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les forces armées congolaise mènent sans recule plusieurs opérations contre des groupes armés à l'Est de la RDC.

Cependant, des efforts restent à conjuguer en vue de restaurer la paix à travers le territoire national. Comme son prédécesseur, Bintou Keita a suffisamment martelé sur les prérogatives régaliennes de l'Etat congolais à rétablir la paix dans cette partie du pays longtemps victime des atrocités de différents groupes armés.

"Notre action s'inscrit dans un cadre d'appui aux institutions congolaises et non de substitution à celle-ci (... ) la Monusco est là depuis plusieurs années, elle n'a pas pu apporter des solutions pérennes aux conflits surtout ceux qui perdurent dans certaines provinces de l'est du pays. Loin de moi l'idée de prétendre que tout a été réussi et que la mission a toujours été à la hauteur des attentes de la population. Il y a bien sûr des défis et des difficultés énormes qui nous restent à surmonter. Mais je voudrais aussi insister aujourd'hui sur les raisons d'espérer sur le progrès réalisé. L'autorité de l'Etat continue d'avancer et de s'ancrer dans plusieurs endroits du pays tout comme la lutte contre l'impunité, en particulier en matière de justice militaire", a-t-elle fait savoir.

A en croire la nouvelle cheffe de la Monusco Bintou Keita, celle-ci va recentrer son action dans les différentes zones en conflits, avec plus d'efficacité, de réactivité que possible et surtout, rester plus près des populations.