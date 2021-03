Congo-Kinshasa: Ordre «homme-femme» - Ordre fictionnel et imaginaire profondément social et culturel

L'ordre de distinction homme-femme de tous les temps s'inscrit dans la même ligne que celui qui existe sur le plan de l'égalité hiérarchique, par exemple, dans le code d'Hammourabi qui instaurait un ordre de présence avec des supérieurs, des gens du commun et des esclaves.

En effet, ici, les supérieurs avaient toutes les bonnes choses ; les communs devaient se contenter des restes. Les esclaves étaient, à leur corps dépendant, roués de coups s'ils se plaignaient. A regarder de près, en 1776, l'ordre imaginaire instauré par les Américains était hiérarchique au niveau des libertés, quoi qu'on en dise, entre Blancs, Noirs et Indiens tout comme entre hommes/femmes et entre riches et pauvres. Toute cette mentalisation, bien sûr, était enracinée dans l'ordre fictionnel.

On est allé plus loin en estimant que l'injustice due à la hiérarchie n'était pas une invention humaine mais essentiellement divine. Pour les femmes, particulièrement on pensait que leur « nature » était « servile » et que leur place dans la société n'était que le reflet de leur nature interne.

Plus haut nous avons évoqué le fait que dans beaucoup de société, les femmes étaient purement et simplement la propriété des hommes. La Bible judéo-chrétienne n'est pas loin de cette mentalisation de l'être femme. Dans Deutéronome 22, 28-29 nous pouvons lire que « si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, s'en empare et couche avec elle, et qu'on les prend sur le fait, alors l'homme qui a couché avec elle, donnerait au père de celle-ci cinquante sicles d'argent ; puisqu'il l'a possédé, elle sera sa femme ».

C'est ce genre d'idées qui foisonnent le mental des hommes. Violer une femme seule n'est pas du tout un crime ; c'est comme ramasser une pièce perdue dans une rue passante ; où est le viol ? Où est le crime ? Encore aujourd'hui, être un mari, c'est être le maître absolu de son épouse. Dire qu'un mari « violait » sa femme, était aussi illogique que dire qu'il volait son propre portefeuille. Quel oxymore ? S'exclamaient les hommes ! Aujourd'hui hélas n'a pas changé les choses. La masculinité prime partout ; et à la féminité on colle couche sur couche d'attributs qui, pour la plupart, n'ont rien avoir avec les bases biologiques solides.

La relation entre un homme et une femme, même au niveau de la sexualité, loin d'être type biologique, sont, au plus haut point culturelles et même religieux. En vérité, les idées que nous avons de ce qui est « naturel » et « contre nature » ne nous viennent pas de la biologie, mais de la théologie chrétienne. Est « naturel » théologiquement c'est ce qui est « en accord avec les intentions de Dieu qui a créé la nature ». On dira donc « Dieu a dit que ceci est bon cela l'est pas... » Nous voici donc dans le domaine des interdits, des tabous, des totems... La question nous la trouvons sérieuse. Qu'est ce qui est nature et qu'est ce qui ne l'est pas ?

C'est dans ce sens que Yuval Noah Harari dit avec raison qu'il n y a pas grand sens à affirmer que la fonction naturelle des femmes c'est de mettre au monde des enfants ou que l'homosexualité est contre nature. La plupart des lois, normes, droits et obligations qui définissent masculinité et féminité sont des reflets de l'imagination humaine plutôt que de la réalité biologique. Sur le plan biologique, les humains sont eux aussi divisés en mâles et en femelles. Les spécialistes en matière nous disent qu'un Homo Sapiens mâle a un chromosome X et un chromosome Y, quand une femelle a deux X. En revanche, « L'homme » et « femme » sont des catégories non pas biologiques, mais sociales. Mais dans la société humaine, les hommes sont désignés mâles et les femmes des femelles.

A ce moment-là, la confusion s'est installée dans l'imaginaire au niveau des termes sociaux qui, en eux-mêmes portent un bagage culturel lourd de conséquences au niveau de l'ordre humain imaginaire de chaque société. Les mythes sont sollicités et assignent à chaque catégorie des rôles bien particuliers. Et on dit en affirmant « Un homme est comme ceci... et possède des traits spécifiques, donc il a des devoirs, des obligations et des droits particuliers. Une femme est comme ceci... et son existence c'est... c'est avoir des enfants « et d'obéir à son mari ».

Dieu a dit... la sentence est proclamée.

Nous disons donc avec cet auteur que ce sont des mythes et des fictions, plutôt que la biologie, qui définissent et même distribuent les rôles, les droits et les devoirs des hommes et des femmes. De même nous réalisons et confirmons que le sens de la « masculinité » et de la « féminité » a immensément varié d'une société à l'autre. L'esprit humain est allé loin dans l'imagination en distinguant le « sexe », qui est une catégorie biologique, du « genre », qui est une catégorie culturelle. Ici, la confusion peut être dissipée. Le sexe regorge les mâles et les femelles ; ces qualités sont objectives et sont demeurées constantes tout au long de l'histoire.

Le genre, lui, est divisé entre homme et femme. Les qualités dites « masculines » et « féminines » sont intersubjectives et ne cessent de changer à travers l'histoire humaine.

Si le sexe apparait aux yeux de tous comme tout naturel, le genre est par contre, une chose grave. Devenir mâle est facile à comprendre, comme le dit encore une fois Yuval Noah Harari, il suffit de naître avec un chromosome X et un chromosome Y. Il est tout aussi simple, dit-il, d'être une femelle. Deux chromosomes XY pourvoiront. Mais devenir une femme ou un homme est un processus phénoménal, mental et même une entreprise compliquée et exigeante. Et nous citons ce passage qui éclaire cette idée : « Puisque la plupart des qualités masculines et féminines sont culturelles plutôt que biologiques, aucune société ne reconnaît automatiquement en chaque mâle un homme, ni en chaque femelle une femme. Ces titres ne sont pas non plus des lauriers sur lesquels on puisse se reposer une fois qu'on les a acquis. Les mâles doivent constamment prouver leur masculinité, tout au long de leur vie, du berceau au tombeau, dans une série interminable de rites et de performances. Et une femme n'en a jamais fini : elle doit sans cesse se convaincre et convaincre les autres qu'elle est assez féminine.

La réussite n'est pas garantie. Les mâles, en particulier, vivent dans la peur constante de perdre leur titre à la masculinité. Tout au long de l'histoire, des mâles ont été prêts à risquer leur vie, voire à la sacrifier, pour qu'on dise d'eux : « Quel homme » !

L'homme, dans le contexte imaginaire de sa supériorité sur la femme, a inventé la « société patriarcale », attachant ainsi plus de prix et d'importance à la descendance masculine. On dit alors « qu'il faut penser et agir comme un homme ; et pour la femme on dit : « Il faut être et agir comme une femme ». Les frontières de cette distinction, attention, on ne les franchi pas du tout sans peine de sanction ; même si certaines femmes, ont eu, dans l'histoire, quelque considérations de bravoure. Sinon, le patriarcat seul est la norme de toute société ; et ce à travers l'histoire des hommes.

Les « vrais hommes », voilà ce qui compte pour tous. La virilité prime sur la féminité. Cependant, nous nous savons que dans toute société règne une relation inverse entre prouesse physique et force social.

A ce moment, tout devient relatif ; et tout devient susceptible d'être théorisé à tous les niveaux.

De toutes les manières, aujourd'hui la question sexe et genre, a engendré une grosse problématique à l'intérieur d'une formidable révolution d'idées. De plus en plus de sociétés assurent aux hommes et aux femmes une égalité devant la loi, devant des droits politiques et devant des opportunités économiques. Le mental à ce sujet a évolué avec une vitesse époustouflante, spectaculaire et même déconcertante.

Nicole Ntumba Bwatshia

Directrice du Centre de Recherche sur les

Mentalités et l'Anthropologie Juridique « Eugemonia »