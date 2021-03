Afrique: Eliminatoire CAN Cameroun 2021 - Les Léopards se regroupent ce dimanche à Kinshasa en prévision du match contre le Gabon

C'est une fin du mois de mars, mois de la femme, plus déterminante que jamais pour les Léopards de la République Démocratique du Congo qui jouent leur ticket de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021. Troisième du groupe D avec 6 points derrière la Gambie et le Gabon, les Léopards sont condamnés à battre ces deux nations, l'une après l'autre, d'abord le Gabon, le 25 mars, à Franceville, puis la Gambie, le 29 mars, soit quatre jours après, à Kinshasa, pour aller à la Can.

La moindre erreur d'un match nul comme dans leurs habitudes depuis l'arrivée de celui qu'on appelle Seko Seko N'sengi Biembe Christian, la RDC pourra simplement être absente de cette phase finale à 24 nations. N'en parlons pas d'une défaite qui ne sera autre chose que l'élimination. Et pour prétendre tenir le coup, les 31 Léopards convoqués il y a deux semaines se regroupent dimanche 21 mars dans la soirée à Kinshasa. Certes, ils ne viendront pas tous au même moment. Les premiers arrivés seront accueillis par le staff technique, ils n'auront que deux jours à Kinshasa. Le mardi 23 mars, ils prendront tous ensemble la direction de Franceville, au Gabon. Le 24 mars, jour de dernier réglage, soit 24 heures avant le match. Le 25 mars, l'évènement : qui perd pleure !

Au match aller au mois de novembre 2019, à Kinshasa, le score était de 0-0. Plus d'une année après, le match retour s'inscrit dans une logique où les Léopards devront impérativement gagner pour se mettre en confiance avant de venir tenter la qualification à la dernière journée à Kinshasa face à la Gambie. Dans le cas de figure où ils perdent ce match, contre la Gambie, peu importe la victoire, elle n'aura plus d'effet.

Des défections signalées

Par ailleurs, il y a lieu de dire que sur cette liste de 31 joueurs convoqués, il y a déjà certains qui se sont signalés et d'autres ont confirmé leur forfait. Le cas de Dieumerci Mbokani et Glody Ngonda dont leurs clubs respectifs auraient refusé de les libérer. Il y aussi Meshack Elia qui, lui, a catégoriquement décliné l'offre évoquant un problème d'un conflit financier avec Mazembe et la Fecofa. Et tant d'autres.

Pas de souci donc pour N'sengi Biembe qui a pris la précaution de convoquer parallèlement 9 autres joueurs pour palier à des éventualités imprévisibles liées au covid-19 dans le groupe. Ces derniers seront toujours aux aguets, et pourront rejoindre vite le groupe en cas de nécessité.

Voici la liste de joueurs attendus

Gardiens

1- Timothy Fayulu (FC Sion/Suisse)

2- Siadi Baggio (JSG Bazano/RD Congo)

3- Joël Kiassumbwa (FC Servette/Suisse)

4- Auguy Kalambayi (SM Sanga Balende/RD-Congo)

Défenseurs

5- Issama Mpeko (TP Mazembe/RD Congo)

6- Djuma Shabani (AS V.Club/RD Congo)

7- Ernest Luzolo Sita (AS V.Club/RD Congo)

Glody Ngonda Muzinga (FC Dijon/France)

9- Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie)

10- Chancel Mbemba Mangulu (FC Porto/Portugal)

11- Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie)

12- Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie)

13- Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique)

14- Inonga Baka Henock (DCMP/RD Congo)

Milieux

15- Edo Kayembe (KAS Eupen/Belgique)

16- Fabrice Ngoma Luamba (Raja Casablanca/Maroc)

17- Mukoko Tonombe (Young Africans SC/Tanzanie)

18- Yannick Bangala (FUS Rabat/ Maroc)

19- Mumbere Mbusa Jérémie (AS V.Club/RD Congo)

20- Jibi Bindanda (SM Sanga Balende/RD Congo)

21- Paul-Jose Mpoku Ebunge (Al-Wadha Club/Emirats arabes unis)

22- Mputu Mabi Tresor (TP Mazembe/RD Congo)

23- Masasi Obenza Amedee (AS V.Club/RD Congo)

ATTAQUANTS

24- Elia Meshack (BSC Young Boys/Suisse)

25- Jordan Botaka (RSC Charleroi/Belgique)

26- Lilepo Makabi Glody (AS V. Club/RD Congo)

27- Kazadi Kasengu Francis (El Masry/Egypte)

28- Walter Bwalya Binene (Al Ahly SC/Egypte)

29- Jackson Muleka (Standard de Liège/Belgique)

30- Dieumerci Mbokani Bezua (Royal Antwerp FC/Belgique)

31- Ben Malango Ngita (Raja Casablanca/Maroc)

Réservistes

1- Idumba Fasika (St Eloi Lupopo/RD Congo)

2- Mukoko Amale (Difaa Hassani El Jadida/Maroc)

3- Arsene Zola Kiaku (TP Mazembe/RD Congo)

4- Mika Miche (TP Mazembe/RD Congo)

5- Kimvuidi Karim (DCMP/RD Congo)

6- Beya Tumetuka Joël (TP Mazembe/RD Congo)

7- Kabangu Kadima (DCMP/RD Congo)

8- Kikwama Mujinga (FC Renaissance/RD Congo)

9- Ifaso Ifunga (Difaa Hassani El Jadida/Maroc).