Congo-Kinshasa: Condition sine qua non pour la réussite du pari social liant le Président Tshisekedi à son peuple

Le peuple congolais tient mordicus à ce que son acte de mariage avec son président, scellé autour du slogan « le peuple d'abord », ne soit pas déchiré. Pour la petite histoire, ce slogan est hérité du père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi, qui se trouve être le père du Président Tshisekedi. Qu'à cela ne tienne, si vous posez ex-abrupto au congolais lambda la question de savoir ce qui ne va pas dans son pays, la réponse à point nommé, va tomber comme un couperet: "pauvreté et misère".

Prenant appui sur le pacte social susmentionné, les congolais attendent, à bras ouverts, un gouvernement par le peuple et pour le peuple, capable d'éradiquer ces fléaux. Ils vont applaudir, des deux mains, si la longue période, où seuls les dignitaires avaient droit au gâteau, au détriment de la grande majorité des autres citoyens, était derrière eux.

Tous les espoirs sont toutefois permis, car dans toutes les sociétés humaines, on note des périodes où la destinée d'un peuple bifurque soit vers une catastrophe, soit vers le succès.

Les congolais croient dur comme fer, aux regards des signaux lancés par le Président Tshisekedi, que cette fois-ci sera la bonne.

Ils pensent que la bifurcation Tshisekediste ira dans la direction d'un pays plus beau qu'avant telle que le recommande urbi et orbi notre valeureux hymne national. Une petite histoire vraie de notre ami Tshitenge Lubabu, tirée d'un ancien numéro de journal Jeune Afrique. Cette histoire a la particularité d'illustrer à la perfection la misère indescriptible, dans laquelle croupissent beaucoup de congolais.

Elle met ipso facto en évidence, le bien-fondé de cet article.

«Modeste travaille dans un petit hôtel familial. Chaque jour, il nettoie les chambres, fait les lits, lave et repasse le linge. Accessoirement, il se transforme en garçon de courses. A la fin du mois, il touche 300.000 FC. Le salaire de Modeste ne lui permet pas d'avoir ni voiture, ni maison.

De son salaire, il doit donc retrancher ce qu'il faut pour ses déplacements, le montant du loyer, les frais de scolarité et de transport de ses enfants.

Avec le reste, il faut s'arranger pour assurer le repas quotidien ainsi que les imprévus. Faites les calculs ! Vous allez vous rendre compte que Modeste est un faiseur de miracles. Quand on lui demande comment il s'en sort, sa réponse est un mélange de fatalisme et de malice: "Par la grâce de Dieu".

Et d'ajouter, "ma femme, qui ne travaille pas, est hypertendue. Elle prenait des médicaments, mais avec le coût de la vie, je ne peux plus les lui acheter. Elle continue à vivre par la grâce de Dieu". Puis, il continue. "L'un des mes enfants a eu son diplôme d'Etat l'année dernière. Je voulais l'inscrire à l'université. Comme je n'avais pas de moyens, je suis allé voir mon patron pour un prêt. Le patron a piqué une colère terrible. Il m'a demandé de déguerpir sous peine de perdre mon job. Ce que j'ai fait". L'enfant est toujours à la maison. Il n'étudie pas ». L'histoire de Tshitenge Lubabu se passe de tout commentaire.

Là où le bât blesse, c'est que des gens comme Modeste se comptent par millions au Congo. Des corvéables à merci avec un salaire dérisoire et ne pouvant pas faire face aux besoins primaires de leurs familles.

Et ceci dans un pays qualifié de scandale géologique pour ses nombreuses richesses minières. Un pays où les poissons meurent de vieillesse dans les rivières. Un pays qui se trouve être le deuxième poumon de la planète après le Brésil. Le lecteur conviendra avec moi que ce n'est pas le moindre des paradoxes. A force d'habiter au bord de la mer, on attend plus les vagues.

Ce vieil adage peut dans le contexte qui nous intéresse ici se décliner comme suit. A force de côtoyer la pauvreté et la misère, le congolais lambda ne s'aperçoit même plus de la déshumanisation et de la déjection que ces fléaux créent en lui. On ne peut pas empêcher les oiseaux de malheur de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire des nids : ce que les congolais ne peuvent s'empêcher de faire face aux conditions infra-humaines qu'ils subissent. C'est mettre en évidence le caractère combien ubuesque de la pauvreté et de la misère sur les vies humaines.

Toutes les antivaleurs qui gangrènent presque tous les secteurs de notre vie nationale, de la corruption au népotisme en passant par le tribalisme, le détournement des biens publics, la tricherie sous toutes ses formes et bien d'autres, ne sont que les fruits du fameux article 15 de triste mémoire. Cet article qui incite à la débrouillardise tous azimuts car l'Etat ne peut (ou ne veut) pas aider.

Ainsi, l'enfant de l'école primaire sait par cœur qu'il ne sert à rien de préparer le devoir du lendemain car il suffit d'amener un œuf à l'enseignant et l'affaire est réglée. Le criminel, neveu d'un juge, n'a pas besoin de se procurer les services d'un avocat parce que son oncle est en bonne posture. Et on peut allonger l'énumération. Il va sans dire que si le Président Tshisekedi embarque le pays dans la bonne direction, le congolais lambda va se soustraire de toutes ces médiocrités et se conformer à des idéaux d'excellence. Et par voie de conséquence, ça sera la fin de cette sorte d'indignité canonique qui a caractérisé, pendant très longtemps, le citoyen congolais.

Si on ne peut pas gagner un match important, il ne faut pas le perdre

Perdre le match pour le Président Tshisekedi serait synonyme de déchirer l'acte de mariage avec son peuple. Au vu des signaux positifs qu'il continue à émettre, les chances sont très minces qu'on en arrive-là.

Le Président Tshisekedi qui passe pour un bourreau du travail sait qu'il n'y a rien pour rien. Il sait aussi que le job de Président de la République est un sacerdoce. Il doit ipso facto donner la secousse qu'il faut pour déverrouiller les portes de l'avenir du pays et ainsi améliorer les conditions de vie de ses compatriotes.

Le nerf de la guerre étant l'argent, il doit fusionner ses talents, ses expériences et ses connaissances à ceux de ses collaborateurs pour prendre des décisions efficaces en cette matière. Il a la certitude que dans un pays riche comme le Congo, il y a toujours de l'argent. Il suffit d'avoir des bonnes idées, de les ficeler correctement et de frapper à des bonnes portes à l'intérieur, comme à l'extérieur du pays.

Ensuite, il faudra utiliser cet argent pour briser les chaînes de la pauvreté et éradiquer la misère dans notre pays.

Pour cela, il faudra que les experts mettent en place des politiques d'emplois adéquats, des assurances médicales et des plans d'aide aux déshérités. Les congolais ont aussi leur part à jouer dans ce match sensible pour leur bien-être social. Ils ne doivent pas céder aux sirènes de la division. Mais plutôt, substituer la solidarité à la compétition. Ils doivent marcher à l'unisson, en respectant leurs différences, dans la nouvelle direction tracée par les dirigeants du pays. Il est hors de question, dans ce contexte, que le peuple reste les bras croisés à l'arbre des pleureurs où les faibles se cachent pour pleurer.

Ebauches pour une amélioration du social des congolais

Comme chacun sait, le développement se mesure par la bonne gouvernance, les progrès économiques, les progrès humains, les progrès écologiques et les progrès culturels.

Compte tenu de la situation insolite du Congo où le tissu social est complètement en lambeaux, nous avons cru bon de suggérer à nos dirigeants de faire diligence à cette situation.

Une prise en charge de cet état de choses devrait s'articuler autour des points, ci-après.

Mise place des politiques de l'emploi favorable aux congolais

Ici le préalable d'avoir un taux de croissance économique supérieur à celui de la croissance démographique s'impose. Notre pays est appelé à promouvoir la création des emplois tant au niveau des entreprises de l'Etat qu'au niveau du secteur privé sans oublier d'accompagner et de soutenir le micro-entreprenariat informel pourvoyeur de nombreux emplois. Dans le même temps, il doit décourager le sous-emploi et les emplois vulnérables, qui tous deux confinent les employés concernés dans des conditions de précarité souvent similaires à celles des chômeurs.

Nos dirigeants doivent décourager le brain drain (la fuite des cerveaux).

La stratégie à adapter pour cela est celle d'offrir des bonnes conditions de travail aux compétences congolaises: un salaire décent, une assurance médicale, un accès au prêt bancaire, des crédits voiture et maison, etc... Ils doivent à contrario encourager, tout en le filtrant, le brain gain (le recours aux étrangers). En effet, le Congo, notre pays, doit rester modeste. Nous n'avons pas la science infuse et nous avons parfois besoin de nous faire assister. Nous devons toutefois vérifier les compétences de l'expert étranger et exiger qu'il y ait un transfert de compétences.

Construction des structures sanitaires

La santé est un secteur pour lequel l'Etat Congolais devrait investir beaucoup d'efforts. En point de mire ici il y a la réhabilitation des infrastructures délabrées et la construction de nouvelles infrastructures pour combler le déficit criant des structures sanitaires. Il faut aussi sérieusement envisager la mise en place de l'assurance maladie compte tenu de la modicité des moyens des populations.

Construction des infrastructures routières

Les infrastructures routières jouent un rôle de premier plan pour relier les différents points, dans ce pays aux dimensions continentales.

Aide aux déshérités

Vautré dans le relatif confort autorisé par les ressources minières et la politique politicienne, le pays a pendant longtemps oublié les chômeurs qui ne trouvent pas du travail, les handicapés et les malades. Tout ce beau monde n'est pas moins congolais que les autres congolais. Ce ne serait pas une mauvaise chose si une allocation mensuelle pouvait être allouée à ces déshérités.

Desserte en eau et en électricité

"L'eau c'est la vie" stipule un vieil adage. Des millions de congolais peuvent passer des mois et des mois sans voir une goutte d'eau couler dans le robinet. Il en est de même pour l'électricité. Puissent nos dirigeants aider les REGIDESO et la SNEL à accroître de manière substantielle leur desserte en eau et en électricité respectivement.

En guise de conclusion

Le bien-être social du congolais s'est extrêmement détérioré. Le Président Tshisekedi a hérité de cette situation funeste. Il est au milieu du gué et il lui reste un peu moins d'une moitié de mandature avant de retourner devant les électeurs, pour solliciter un éventuel deuxième mandat. On ne lui demande pas de remèdes de cheval pour opérer des miracles. Mais s'il peut répondre, ne serait-ce que partiellement, à cette problématique de la misère des populations congolaises, dans les deux années qui précèdent le prochain scrutin, il aura un boulevard en 2023.

Les congolais savent qu'il n'a plus beaucoup de temps avant la fin de son premier mandat.

Ils ne demandent que du concret, du pouvoir d'achat, la possibilité de se faire soigner, de se déplacer sans y laisser la moitié de son salaire, de manger à leur faim. Mieux vaut, pour lui, d'agir quitte à ne pas achever le travail, que de ne rien faire. Un échec à donner un sourire, ne serait-ce qu'à minima à la population en cette matière sensible, pourrait parler contre lui en 2023.

En effet, il vaut mieux réussir un divorce qu'échouer complètement un mariage.

En plus, ce n'est pas chez celui à qui vous n'avez pas satisfait les attentes que vous allez demander des éloges.

Enfin, personne n'a le droit de dire aux congolais ce qui est bon pour eux.