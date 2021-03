Congo-Kinshasa: Suspense !

Le suspense demeure. Des sources concordantes indiquent que la sortie du Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde pourra intervenir probablement la semaine prochaine. Outre le choix herculéen, la nomenclature des ministères sera revue.

C'est du déjà vu. Il y aussi la fameuse problématique de l'équilibre géopolitique, sans oublier cette guerre interminable de poids politique. C'est également du déjà entendu, en RDC. Et c'est ici que les romains s'empoignèrent. Les chefs des partis, dans leur habituelle zone de confort, se sentent menacé, cette fois-ci. Parce que le peuple veut voir le changement. Sinon, on risque de refaire la même chose, tout le temps. Tenez ! Depuis que le pays de Lumumba s'exerce à la démocratie, la question du poids des représentations hante les décideurs, particulièrement lorsqu'il s'agit de former le Gouvernement, de se distribuer des postes dans le portefeuille de l'Etat, dans la diplomatie, dans les institutions d'appui à la démocratie, dans la territoriale...

Et parfois dans l'armée et la police. Comme pour dire que tout est politisé au Congo-Kinshasa. Conséquence, tout est paralysé, et rien, alors rien ne marche dans le pays. Alors que le PM Sama Lukonde avait promis de former l'équipe gouvernementale dans un délai relativement court, le voici prendre tout le temps, comme s'il avait tout le temps. Sait-il au moins les conséquences de cette longue attente ? C'est la misère, ce sont des tueries dans l'Est, c'est des grèves dans les régies financières, pour ne citer que ça.

Mais, la vérité, ce qu'il se trouve devant des choix qui l'embarrassent. Et plus on a de possibilités de choix, plus on a du mal à choisir. Trop de choix en arrive à paralyser la décision. Jean-Michel Sama n'est pas acculé par l'absence de possibilités, mais au contraire par une abondance d'options qui finiront par lui détourner de son objectif premier, celui de former une équipe réduite, un gouvernement de warriors. On risque d'avoir plutôt un Exécutif éléphantesque.

La méga plateforme USN ayant succédé à une autre, à savoir, le FCC, le fait que tout le monde soit d'accord, c'est souvent suspect. Méfions nous et regardons de plus près cet apparent consensus autour de l'USN. C'est incontestablement la bataille pour la survie qui hante nos politiciens. Ne perdons jamais de vue qu'hier, certains (FCC-CACH) se sont mariés et ont fini par se séparer pour avoir échangé leur consentement sur la base d'un faux consensus. Par un instinct de troupeau, l'individu a tendance à adapter son comportement à celui des autres individus. L'effet de horde peut nous mener à prendre une décision dangereuse. Dans le cas d'espèce, on reprend les mêmes et on recommence. Comparaison n'est pas raison, dira-t-on.