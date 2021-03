Congo-Kinshasa: Pour sa deuxième édition en avril 2021 - La bourse « Muana Mapinga Academia » s'étend dans le Kwango

Le test de niveau pour la deuxième édition de la bourse d'étude "Muana Mapinga Academia", initié par l'Asbl Telema Muana Mapinga (TMM) pour la ville de Kinshasa a eu lieu le samedi 20 février 2021 dernier, dans toutes les écoles situées au sein des camps militaires et policiers.

35 lauréats ont réussi à se faire inscrire dans les universités et instituts supérieurs de la capitale. Ainsi, cette structure qui regorge les enfants et autres dépendants des hommes en uniforme vient d'annoncer le test de niveau pour la province de Kwango au mois d'avril prochain.

Le but de cette action est d'élargir les horizons, et de donner la chance aux meilleurs élèves finalistes des humanités, principalement enfants des hommes en uniforme d'accéder aux études supérieures à travers le territoire national.

A en croire Christella Kiakuba, la coordonnatrice et initiatrice principale de cette association, le choix de la prochaine province était soumis à un vote sur la plateforme "Tweeter". La majorité de votants a choisi la province du Nord-Kivu, mais pour des raisons financières et logistiques, l'Asbl TMM a décidé de prendre d'abord la province de Kwango qui vient juste après le Nord-Kivu dans l'ordre des votes.

"Comme vous le savez, depuis 2019, grâce à vous, nous avons mis en place une bourse d'étude dénommée « Muana Mapinga Academia ». Cependant, cette deuxième édition ne concerne que les enfants des policiers et militaires congolais. Nous vous remercions d'avoir pris part aux votes, en votant respectivement les provinces ci-après : Nord-Kivu, Kwango, Ituri et Sud-Kivu. Seulement, pour des raisons financières, nous avons rédigé une lettre à notre partenaire aérien pour les billets et autres. En attendant, nous ferons le Kwango dès le mois d'avril prochain ", a précisé Christella Kiakuba.

Supervision du test de Kinshasa

Dans le strict respect des gestes barrières, l'initiatrice principale et coordinatrice de l'Asbl TMM, Christella Kiakuba avait fait la ronde le samedi 20 février 2021 dernier de quelques écoles se trouvant dans les camps militaires et policiers de Kinshasa, pour donner le go et palper du doigt le déroulement du test de niveau pour l'obtention de la bourse d'étude "Muana Mapinga Academia".

Lors de sa ronde, Christella Kiakuba a notamment plaidé pour l'officialisation de cette bourse pour tous les enfants des militaires et policiers de la RDC.

"Notre souhait est de voir cette bourse devenir et rester officielle pour les enfants de militaires et policiers. Voilà qu'aujourd'hui, pour la deuxième édition, les finalistes des humanités ont passé leur test de niveau pour obtenir les bourses qui permettront à ceux qui vont se distinguer d'avoir accès aux universités de Kinshasa, avec l'aide de l'Asbl TMM et de nos différents partenaires", avait-elle suggéré.

Il sied de signaler que plus de 1000 élèves diplômés des écoles de camps militaires et policiers de Kinshasa avaient répondu présent à cette épreuve.

Selon la coordonnatrice de l'Asbl TMM, l'obtention de cette bourse est conditionnée par une moyenne de 80% ou plus.

Les candidats ont été soumis aux épreuves de dissertation, de la grammaire, la conjugaison et des mathématiques. Il a été composé par d'éminents professeurs des universités et des humanités de Kinshasa.

"Déjà, sans favoritisme, les candidats à la bourse doivent atteindre au moins 80 %, et de noter que notre souhait est également d'élargir le réseau des enfants des hommes en uniforme et de détecter nos meilleurs étudiants dans les camps militaires et policiers", a-t-elle fait savoir.

Quid de la Bourse "Muana Mapinga Academia"

La bourse d'étude "Muana Mapinga Académia" récompense les meilleurs élèves bleus-blancs, essentiellement enfants des policiers et militaires. Il faut rappeler que l'Asbl TMM avait inauguré au mois de novembre 2019 deux salles de classe modernes à l'école du camp Kabila, dans la commune de Lemba. Et, par la même occasion, cette structure avait présenté 13 candidats bénéficiaires de la bourse "Muana ya Mapinga Académia" de la première édition.

13 élèves au total, dont 10 des humanités et 3 du secondaire avaient bénéficié de cette récompense. Les heureux lauréats ont obtenu un crédit, une prise en charge totale des frais d'études universitaires, un logement aux homes universitaires et un repas tout au long de leur cursus académique, soit 5 ans.

Ainsi, pour ceux du secondaire, l'Asbl TMM a payé leurs frais scolaires pour les six prochaines années des humanités. Pour la deuxième édition, 35 boursiers ont déjà été inscrits dans des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. En attendant les bénéficiaires de la province de Kwango, le nombre actuel des boursiers s'élève à 48. Pour cette association, l'objectif est d'atteindre 600 bourses pour les prochaines années.