Congo-Kinshasa: Mboso chez Ambongo pour solliciter l'accompagnement de l'Eglise catholique

Hier, jeudi 18 mars 2021, le Président de la Chambre basse du parlement, Christophe Mboso N'kodia Pwanga, accompagné du Député national Godard Motemona, ont été reçus par l'archevêque métropolitain de Kinshasa et Cardinal Fridolin Ambongo Besungu à l'archevêché du Centre Lindonge. Le speaker de l'Assemblée nationale a sollicité l'accompagnement de l'Eglise catholique tout au long de son mandat.

«Nous avons été élus à la tête de l'Assemblée nationale et, au nom de la Chambre basse du Parlement, nous sommes venus solliciter l'accompagnement de l'Eglise catholique», a lâché Christophe Mboso N'kodia. Il compte organiser, dans un proche avenir, une rencontre devant réunir les chrétiens catholiques dans la politique active et ceux qui sont en dehors de la sphère politique. Evoquant le Rapport politique et Eglise, Christophe Mboso est d'avis que tout pouvoir vient de Dieu. «C'est Lui qui a voulu qu'il y ait deux pouvoirs dans la société : le pouvoir de l'Etat (pouvoir temporel) et le pouvoir spirituel. En tant que créatures de Dieu, nous devons vivre dans l'unité et en union avec celui qui nous a créés. C'est à cela que se consacrent les bergers, pasteurs, prêtres, évêques et, la politique, c'est à cela que se consacre l'Etat et tous ceux qui travaillent dans les institutions de l'Etat. Mais, tous nous travaillons pour l'homme qu'on appelle citoyen ou chrétien », a expliqué Christophe Mboso par ailleurs.

De son côté, Cardinal Ambongo se dit très heureux de recevoir à l'archevêché le Président de l'Assemblée nationale. "Et comme il est de tradition au sein de l'Eglise, quand quelqu'un accède à de nouvelles fonctions, il se tourne vers l'Eglise pour demander sa bénédiction", dit-il. A lui de renchérir : «L'honorable Président est là, à la rencontre de son pasteur, son évêque pour échanger et voir comment il va conduire cette nouvelle charge qui est désormais la sienne comme homme politique et en même temps comme un fidèle catholique».

Dans le même chapitre, abordant le rapport Eglise - pouvoir actuel, Ambongo parle de "très bons rapports". «C'est tout à fait normal, de temps en temps, il y en des gens qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas, mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'Eglise catholique, je suis quand même cardinal, je peux vous certifier que nous avons de très bons rapports », a-t-il souligné. C'est la deuxième fois que le Président Mboso rencontre le Cardinal dans le cadre de sa politique de proximité, après la récente tournée envers les chefs des confessions religieuses.