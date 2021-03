Congo-Kinshasa: L'Université du CEPROMAD compte deux nouvelles filières de management au niveau du 3ème cycle

A travers son arrêté du 30 décembre 2020, complétant celui du 5 novembre 2018, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) a autorisé l'organisation des enseignements de troisième cycle, jusqu'à la thèse de doctorat, en Management stratégique et opérationnel et en Management économique, à l'université du CEPROMAD que dirige le professeur Oscar Nsaman-O-Lutu. Les professeurs docteurs désireux de diversifier leur savoir, les chefs des travaux dont les mandats sont en cours, les assistants, chercheurs indépendants et des universitaires de diverses formations de base sont admissibles à ce programme.

Ainsi, les candidats désireux avoir les informations nécessaires sur ce programme de troisième cycle sont priés de se renseigner auprès de la direction de communication de l'Unikin, à la Chair d'Administration publique et de Management Nsaman-O-Lutu et à l'université du CEPROMAD.

La rédaction a pris connaissance de la note circulaire concernant cette disposition ce jeudi 18 mars 2021, après la soutenance de thèse de doctorat qui s'est déroulée dans la salle de Promotion Mgr Luc Gillon, à l'Université de Kinshasa.

A l'issue de cette soutenance, le chercheur Oswes-A-Mwak Didier est désormais docteur à thèse en Sciences politiques de l'Université de Kinshasa et de l'Université du CEPROMAD.

Cette thèse de doctorat avait pour promoteur le professeur Oscar Nsaman-O-Lutu. Elle a été élaborée et soutenue dans le cadre du partenariat entre l'Université de Kinshasa et l'Université du CEPROMAD qui permet aux assistants et chefs des travaux de ce dernier établissement d'être encadrés dans le cadre de leurs travaux par des professeurs de l'Université de Kinshasa.

Un modèle de management public Rizicole...

Dans l'exposé de son travail, le récipiendaire a proposé un modèle de management public Rizicole. Pour Oswes-A-Mwak Didier, ce modèle de management public vise à permettre à la capitale congolaise de nourrir suffisamment sa population grâce à une augmentation de la production du riz.

Selon le désormais docteur à thèse en Sciences politiques, une fois appliqué et transposé dans d'autres domaines agricoles, ce modèle de management public rizicole est capable de donner de la souveraineté, de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaire aux congolais.

Devant un jury présidé par le professeur Tshishimbi Katumoninyi, il a fait une analyse comparative entre les politiques agricoles appliquées à Camargue, en France, et celles appliquées à Kinshasa. Le professeur Oswes-A-Mwak Didier a montré la nécessité pour la ville de Kinshasa d'adopter ce modèle dont le but est d'augmenter la production de riz.

"L'agriculture est un enjeu énorme. Nous encourageons donc les décideurs politiques à s'approprier ce modèle qui peut être transporté dans d'autres secteurs agricoles afin de permettre au pays d'avoir une sécurité et une autosuffisance alimentaire", a-t-il déclaré.

Cependant, pour le professeur émérite Oscar Nsaman-O-Lutu, cette thèse s'inscrit dans le cadre de la coopération interuniversitaire qui existe depuis 20 ans entre l'Unikin et l'Université du CEPROMAD.

"Nous prenons nos assistants et chefs des travaux que nous envoyons à l'université de Kinshasa pour parfaire leur formation. Cette thèse est la preuve du décloisonnement scientifique. Elle est particulière parce qu'elle sonne le glas de l'avancement de la formation à CEPROMAD. Car, c'est depuis deux ans que le Gouvernement a estimé que l'université du CEPROMAD, par sa spécialité, devrait former ses propres formateurs, docteurs en management stratégique et opérationnel", a-t-il laissé entendre.

Il a noté, à l'actif de la collaboration entre l'Université de Kinshasa et l'Université du CEPROMAD, 33 thèses de doctorat.