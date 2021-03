Congo-Kinshasa: Fibre optique - Le pays au cœur de l'interconnexion entre les océans Atlantique et indien

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé par visioconférence, ce jeudi 18 mars 2021, à partir de la cité de l'Union africaine, avec le milliardaire zimbabwéen, Strive Mayisiwa, Président Directeur Général de la société Econet-Liquid Télécom, spécialisée dans la fourniture de la connectivité large bande par fibre optique et satellites en Afrique de l'Est, Australe et de l'Ouest.

Il était principalement question au cours de cet entretien virtuel, du lancement officiel de l'interconnexion entre l'océan Atlantique et indien par la fibre optique, la RDC en étant le hub d'où devrait partir le projet. Les deux personnalités ont également scruté la perspective d'obtention d'un financement en vue du démarrage des travaux de la ligne fibre optique devant relier les villes de Bukavu, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Un plan qui s'inscrit en droite ligne des discussions entamées par la RDC, l'Angola et le Rwanda via leurs Chefs d'Etat respectifs qui avaient déjà eu, en son temps, à examiner la possibilité de relier l'océan Atlantique et indien en connectant l'Est, le sud et l'ouest du continent par la fibre optique.

La RDC qui a vocation d'être l'un des plus grands transitaires des télécommunications et des données numériques du monde, à en croire les experts, pourrait ainsi accéder à l'Internet haut débit presqu'inexistant au cours des dernières décennies. Il sied de noter que Liquid Telecom est le premier opérateur privé dans ce domaine en Afrique.

A noter que Strive Masiyiwa est un homme d'affaires milliardaire et philanthrope zimbabwéen basé à Londres. Il est le fondateur et président exécutif du groupe technologique international Econet Global.