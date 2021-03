Congo-Kinshasa: Constant Mutamba plaide pour la désignation du Cardinal Laurent Monsengwo à la tête de la CENI

La problématique de l'organisation des élections en 2023 conformément au délai constitutionnel alimente de plus en plus la toile. Soucieux d'un processus électoral apaisé, crédible et transparent, le Président de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo (NOGEC), Me Constant Mutamba Tungunga, a tiré la sonnette d'alarme dernièrement en suggérant le choix du Cardinal Laurent Monsengwo à la tête de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

La période postélectorale est la plus importante dans un pays dit démocratique. En République Démocratique du Congo, les cycles électoraux sont marqués par des événements cauchemardesques dus au tripatouillage des résultats. C'est ainsi que dans l'optique de l'organisation des scrutins crédibles en 2023, Me Constant Mutamba suggère la désignation de l'ancien Archevêque de Kinshasa, Monsengwo Pasinya, en remplacement de Corneille Nangaa, à la tête de la centrale électorale. Le Prélat catholique sera ainsi assisté par d'autres membres des confessions religieuses. «Pour la NOGEC, la gestion de la CENI doit être confiée aux confessions religieuses et la présidence à l'église catholique», a proposé le Président de la NOGEC.

Selon constant Mutamba, la désignation de Laurent Monsengwo Pasinya est la meilleure option au regard de l'expérience ainsi que le statut du Prélat catholique. «Le choix de l'ancien archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo paraît judicieux et responsable pour la crédibilité des scrutins», a-t-il martelé. Le Cardinal Monsengwo, soutient le Président de la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo (NOGEC), possède des atouts majeurs notamment, une indépendance d'esprit irréprochable, une probité morale avérée ainsi qu'un sens élevé de responsabilité pour diriger en toute impartialité la Commission électorale Nationale Indépendante (CENI). «La NOGEC se réjouirait du choix du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya pour présider à la destinée de la CENI lors des prochaines élections étant donné sa probité morale, son indépendance d'esprit, son statut et surtout sa longue expérience», a renchéri Constant Mutamba.

A en croire le Jeune avocat, après des vives tensions observées en 2006 et 2011, occasionnant d'énormes dégâts matériels et même des pertes en vies humaines à la suite des élections, la République Démocratique du Congo mérite des animateurs aux mains saines, capables d'organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées mettant ainsi le pays à l'abri de tout imbroglio...