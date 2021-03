Cameroun: Patrimoine - La sagesse béti dans un livre

Jean Nke Ndih vient de publier un ouvrage regorgeant de proverbes et autres termes propres à ces peuples de la forêt.

Le propre d'un livre c'est de faire voyager celui qui accepte d'en tourner les pages. Et avec l'ouvrage « Expressions de sagesse chez les Beti à travers la faune et la flore », il est difficile pour le lecteur de ne pas se sentir introduit dans une sorte d'initiation linguistique. Ce recueil de termes riches en teneur traditionnelle, publié en 2020 aux Editions Communautaires d'Afrique (EDICAF), est un véritable dictionnaire de références pour les fils et filles béti, mais aussi pour toute personne désirant se plonger dans cette culture embrassant le Centre et le Sud du Cameroun. L'auteur, Jean Nke Ndih, éco-anthropologue, recense dans l'ouvrage de 170 pages, un maximum de 200 assertions, leurs significations, en plus de leur liaison avec le monde des animaux et celui des plantes.

Certaines expressions arrachent un sourire, quand d'autres donnent matière à réfléchir et à faire une introspection personnelle. D'autres encore laissent dubitatif, tant leur explication est à mille lieues du sens premier qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'elles sonnent à l'oreille. Le moment de lecture est agréable, entre découverte et méditation, autour de ces savoirs transmis autrefois de manière orale par les ancêtres, et que Jean Nke Dih se fait un devoir de coucher par écrit. « Si tu vois les traces d'un pas d'animal féroce en forêt, fais attention. Mais si tu vois les traces de pas d'humain, tu es en danger ». En d'autres termes : « La méchanceté de l'humain n'a nulle pareille. » Le travail de recherche effectué par l'auteur regorge d'autres prouesses de langage de ce genre. Cet ouvrage de Jean Nke Ndih révèle cette fascination que le peuple béti entretient avec la nature.

L'auteur, spécialiste des questions d'environnement, de développement et des peuples autochtones, s'autorise une analyse scientifique de ces proverbes béti qu'il accompagne de commentaires fournis de détails historiques. Cette complicité et ce respect quasi spirituel entre les béti et leur écosystème forestier transparaissent tout au long du livre. Il se termine d'ailleurs par une série de 10 contes avec en vedettes les très célèbres Kulu la tortue et Ze la panthère. Un autre pan qui pourrait servir d'allié aux parents pour familiariser leurs enfants avec leurs traditions, ceci dès leur plus jeune âge. Les mérites et autres secrets d'« Expressions de sagesse chez les Beti à travers la faune et la flore » seront à décortiquer en présence de l'auteur au cours de la cérémonie de dédicace le 30 mars prochain au Musée des peuples de la forêt sis au quartier Elig-Essono à Yaoundé.