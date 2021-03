Ile Maurice: Le ministre des Finances annonce des mesures additionnelles pour aider ceux qui sont à leur propre compte

communiqué de presse

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy a annoncé cet après-midi, des mesures de soutien financier additionnelles pour venir en aide à ceux qui sont à leur propre compte et aux petites et moyennes entreprises (PME).

Il a souligné que cette initiative gouvernementale vise à apporter un soutien à ceux qui ont subi une perte de revenus suite au confinement lié à la pandémie de COVID-19, pour surmonter leurs difficultés financières.

Les mesures comprennent :

- Un One-Off Grant de Rs 10 000 à ceux qui sont à leur propre compte, qui concerne un nombre estimé de 200 000 bénéficiaires éligibles.

- Par conséquent, avec le One-Off Grant et l'allocation sous le Self-Employed Assistance Scheme, les self-employed auront pour le mois de mars 2021, une aide financière à hauteur de Rs 12 550.

Soutien financier aux PME

- Un SME Interest-Free Loan Scheme d'un montant de Rs 100 000, sans taux d'intérêt et un moratoire de 5 ans. Les PME dont le chiffre d'affaires est en dessous de Rs 50 millions sont éligible à ce programme de soutien.

- Le One Million SME COVID-19 Special Support Scheme. La Development Bank of Mauritius (DBM) accordera un prêt d'un montant maximal de Rs 1 million, sans garantie, à un taux d'intérêt de 0,5%.

- La période de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été étendue jusqu'au 15 juillet 2021.

- La DBM accorde une période de moratoire prolongée d'un an à toutes les PME, sur tous ses plans existants, à partir d'aujourd'hui.

Ceux concernés sont invités à contacter le Guichet Unique du Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques pour plus d'informations et d'assistance pour soumettre leur application.