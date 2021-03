Togo: La visite de Dussey en 14 points

1- Le Prof. Robert DUSSEY, Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur, a effectué, du 15 au 18 mars 2021, une visite de travail à Berlin.

2- Durant son séjour, il a rencontré S.E. Heiko Maas, Ministre fédéral allemand des Affaires Etrangères. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets touchant à la coopération bilatérale, à la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Leurs discussions ont également porté sur le multilatéralisme.

3- Sur le plan bilatéral, les deux Ministres ont salué la qualité des relations historiques d'amitié et de coopération qui existent entre leurs pays. Ils se sont félicités des performances économiques enregistrées par le Togo grâce aux réformes hardies opérées par le Gouvernement togolais ainsi qu'à l'accompagnement significatif et louable de l'Allemagne.

4- En ce qui concerne la situation dans la sous-région Ouest africaine et dans le Sahel, les deux Ministres ont salué les initiatives en cours en vue de neutraliser les actions terroristes et de sauvegarder la paix. Ils ont réaffirmé la volonté commune des deux pays à œuvrer ensemble pour ramener la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel.

5- Dans cette optique, ils se sont félicités de la réunion, le 08 mars 2021, du Groupe de Soutien et d'Appui à la transition au Mali et ont encouragé le Groupe à poursuivre sa mission pour une transition paisible et bien achevée dans l'intérêt du peuple malien.

6- Appréciant les efforts du Togo, le Ministre Heiko Maas a rendu un hommage appuyé au Président de la République Togolaise, S. E. Faure Essozimna GNASSINGBE, pour son engagement et ses efforts inlassables dans la gestion des crises et conflits ainsi que dans la recherche constante de paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

7- Sur la question du multilatéralisme, le Togo et l'Allemagne ont vivement apprécié ce mode d'organisation et de gestion des relations inter-étatiques que les deux pays partagent et entendent contribuer à sa revitalisation afin de permettre la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

8- En outre, le Prof. Robert DUSSEY a également eu une séance de travail avec Dr. Gerd MÜLLER, Ministre fédéral de la coopération économique et du Développement. Au cours de cette rencontre, les deux Ministres ont loué l'évolution positive et remarquable des relations de coopération liant leurs pays. Ils ont exploré les voies et moyens nécessaires à l'intensification de leurs relations de coopération. A cette occasion, ils ont procédé à la signature de la déclaration d'intention commune sur l'ouverture de négociations relatives au partenariat pour encourager les réformes dans le cadre de l'initiative du G20 « Compact with Africa ».

9- Par cette déclaration, les deux Parties ont réaffirmé leurs objectifs communs tendant à améliorer les conditions-cadre pour les investissements privés afin d'assurer une création massive d'emplois ainsi qu'une croissance inclusive et durable.

10- Les deux ministres ont également eu spécifiquement des échanges sur la diaspora togolaise. Ils se sont accordés sur le principe d'un projet de partenariat stratégique qui permettra de former des Togolais de la diaspora vivant en Allemagne aux métiers porteurs pour le développement, et de les accompagner dans la réalisation de projets au Togo.

11- Les ministres Robert DUSSEY et Gerd MÜLLER ont aussi abordé la question des diasporas africaines et des afrodescendants en rappelant que lors du 34ème Sommet de l'Union Africaine des 6 et 7 février 2021, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur proposition du Togo, a décrété "2021 - 2031 : Décennie des Racines et des Diasporas Africaines". A ce titre, le Ministre Robert DUSSEY a présenté à son homologue allemand, Dr. Gerd MÜLLER, l'initiative de Lomé comme cadre inédit d'échanges et de coopération internationale notamment en matière économique, sociale, financière et culturelle impliquant les afrodescendants et les diasporas africaines. Ils ont convenu de préparer un projet de partenariat et de soutien de l'Allemagne pour accompagner la Décennie des Racines et des Diasporas Africaines.

12- Par ailleurs, le Prof. DUSSEY a eu des discussions à la chancellerie fédérale et rencontré successivement les membres de la Fondation allemande pour l'Afrique, le Groupe parlementaire « Les Amis du Togo », l'Association germano-togolaise ainsi que des entrepreneurs allemands, membres de la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises.

13- A la fin de son séjour, le Prof. Robert DUSSEY a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude aux autorités allemandes pour l'accueil chaleureux qui lui est réservé ainsi que pour les facilités qui lui ont été accordées durant son séjour.

14- Il a saisi cette occasion pour inviter les Ministres Heiko Maas et Gerd Müller à effectuer des visites de travail au Togo. Ces invitations ont été acceptées, leurs dates de réalisation seront déterminées par voie diplomatique.

Berlin, le 17 mars 2021