Madagascar: Rayonnement de la langue française - La MEFF a organisé un concours d'orthographe

Dans le cadre du mois de la francophonie, la Mention Etudes Françaises et Francophones (MEFF) de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo a organisé un concours d'orthographe mercredi dernier.

Cette année, les étudiants de l'Université se sont retrouvés dans l'après-midi, dans la grande salle de l'APFII Ankatso pour y participer. Les épreuves se sont déroulées en une seule phase, un test de dictée et de correction de fautes d'orthographe ont composé le concours.

Le but était de promouvoir, de manière ludique, le bon usage de la langue de Molière auprès du grand public et permettre aux participants de tester et surtout de peaufiner leurs connaissances. Tels sont les objectifs de la MEFF par le biais de ce concours. Toujours en avant, la mention ne cesse de trouver des idées pour défendre la langue française. Cet événement est l'occasion de sensibiliser le public sur l'importance de l'apprentissage des langues et de l'orthographe, notamment dans des situations formelles, et de promouvoir le patrimoine linguistique à Madagascar. En effet, la MEFF organise mensuellement des événements de ce genre, elle programme aussi des pièces de théâtre, des concours de débat, de slam et des spectacles.

Ces activités font partie d'une stratégie ambitieuse, destinée à renforcer la place et le rôle de la langue française dans le système éducatif voire dans les institutions de gouvernance dans le pays, tout cela dans le respect du plurilinguisme. A noter que le français est la cinquième langue la plus utilisée dans le monde, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et la deuxième langue la plus utilisée dans la diplomatie. La remise des prix a eu lieu ce jour.