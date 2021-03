Madagascar: ONTM - Des employés récompensés pour leurs efforts

Ces employés de l'ONTM ont reçu des distinctions honorifiques.

Créé en 2003, l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) constitue une organisation privée reconnue d'utilité publique.

« Sa mission principale consiste à promouvoir la destination Madagascar sur la base d'un partenariat entre l'Etat et le secteur privé tout en valorisant l'image de la Grande-île sur les marchés extérieurs. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 qui frappe de plein fouet le secteur du tourisme, l'équipe de l'ONTM ne ménage pas ses efforts pour relancer cette destination très prisée par les touristes internationaux venant des quatre coins du monde. En effet, nous continuons à la promouvoir en développant particulièrement le tourisme national », a expliqué dernièrement Boda Narijao, le PCA de cet Office National du Tourisme de Madagascar, à l'occasion de la remise de médailles et de distinction honorifique aux employés de cette organisation privée.

Développement socio-économique. Ces employés ont été récompensés pour leurs efforts pendant plus d'une dizaine d'années visant à développer le secteur du tourisme qui est pourvoyeur d'emplois et de devises pour la nation. « Ils l'ont bien mérité étant donné qu'ils contribuent au développement socio-économique du pays et tous les acteurs opérant dans la chaîne des valeurs du tourisme en tirent profit. On peut citer, entre autres, les exploitants agricoles qui parviennent à écouler leurs récoltes auprès des établissements hôteliers et de restauration accueillant des touristes. Les artisans peuvent également en profiter en vendant des articles de souvenirs de Madagascar. Et bien évidemment, les Tours-Opérateurs, sans oublier les guides touristiques peuvent développer leurs activités, tout en créant des emplois locaux », a fait savoir le ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, Joël Randriamandranto. Lors de cette remise de distinction honorifique, douze récipiendaires ont été décorés au rang de Chevalier de l'Ordre National et huit autres ont reçu la médaille d'argent. En outre, des médailles de bronze ont été remises à onze employés de l'ONTM. « Tous ces efforts ont été accomplis, grâce à la bénédiction divine. Nous remercions ainsi le Seigneur qui nous guide chaque jour dans notre travail », a témoigné Vola Raveloson, le directeur exécutif de l'ONTM, représentant les récipiendaires.

Nouveaux produits adaptés. En revenant sur la pandémie de covid-19 qui continue encore de frapper le pays, le ministre de tutelle a réitéré que les frontières de Madagascar restent fermées jusqu'à nouvel ordre. L'Office National du Tourisme de Madagascar poursuit ainsi sa campagne de promotion de toutes les destinations régionales en collaborant avec ses différents partenaires, afin de développer le tourisme national. L'organisation du salon « Tsenaben'ny Fizahantany », en partenariat avec le ministère en charge du Tourisme, a été, entre autres, un franc succès. Cet événement se tiendra trois fois dans l'année. Par ailleurs, de nouveaux produits adaptés aux besoins des touristes nationaux, y ont été lancés comme les packages « Vakansy valimbabena » conçus spécifiquement pour les seniors. Il s'agit de circuits organisés en groupe avec des départs à dates fixes, à raison de deux départs par mois jusqu'à la fin de l'année. Les destinations sont notamment le Sud Ifaty, Sud-Est Manakara, FCE, Ouest Morondava, Ouest Belo, Nord Nosy Be, Nord Diégo, Est Pangalanes, Est Andasibe et Sainte-Marie. En outre, les circuits VTT bien-être ou voyages organisés dans l'Est de Madagascar en bicyclette VTT sont promus durant le mois d'avril 2021. Ce nouveau produit est destiné aux amateurs de vélo. Il concilie le tourisme, la préservation de l'environnement et l'activité sportive en vélo.