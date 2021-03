Madagascar: Enquête démographique et de santé - La cinquième édition enfin lancée

La situation épidémiologique dans laquelle le pays s'est trouvé durant l'année 2020 a contraint l'ajournement des études entrant dans le cadre de la cinquième édition de l'enquête démographique et de santé.

Officiellement, 22.000 ménages répartis dans les 22 régions seront concernés par cette cinquième édition de l'enquête démographique et de santé, lancée le 3 mars dernier. Un lancement qui aurait dû se faire le 18 mars 2019 mais qui a été retardé à cause de l'épidémie de covid-19.

Pour une durée approximative de quatre mois, l'enquête va être mise en œuvre par l'Institut national de la statistique (Instat). L'étude va ainsi mobiliser 28 équipes, soit 196 agents de terrain qui traiteront les thématiques telles que : la fécondité et la planification familiale, la santé maternelle et infantile, la survie de l'enfant, le paludisme, la nutrition, le VIH/SIDA, les infections sexuellement transmissibles (IST) ainsi que les maladies non transmissible.

D'autres activités sont également prévues dans l'actuelle édition de l'enquête démographique et de santé. Les agents de terrain vont, en effet, « peser, mesurer et procéder aux tests d'anémies et du paludisme des enfants de moins de cinq ans et des femmes de 15 à 19 ans. Répondre aux besoins de données de bonne qualité pour le suivi des indicateurs des plans et programmes nationaux du développement durable », tel est l'objectif principal de l'enquête démographique et de santé cinquième édition qui se déroule actuellement.